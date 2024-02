A lakosságot disznótorosra, pörköltre és töltött káposztára hívogatják. A településen lakók részére rendezik az eseményt, melyen a kóstolás ingyenes.

Béleczky Mihály polgármester határozta el két évvel ezelőtt, hogy hagyományt teremt ebből a programból. Régebben sokan vágtak disznót a faluban, de ma ez már ritkaságnak számít, éppen ezért gondolt arra a településvezető, hogy jó lenne, ha a gyerekek, a fiatalok is átélhetnék egy falusi disznóvágás hangulatát. A helyszínen azt is megtapasztalhatják, hogy milyen előkészületei vannak a disznóvágásnak, és természetesen a kolbász-, illetve hurkakészítésbe is bepillanthatnak.