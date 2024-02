Csányi József polgármester összefoglalása szerint a stabil, betartható összegeket tartalmazó előirányzatok komoly fejlesztéseket is lehetővé tesznek. A fejlesztések és a városra szánt működtetési pénz mellett a 300 millió forintos tartalékot is tartalmaz az idei költségvetés. Emellett jut pénz a civil szervezetek és a sport szervezetek támogatására, mégpedig a korábbi 10-10 millió forint helyett idén 15-15 millió forint összegben, az 500 ezer forintos diáksport támogatási keret mellett.

A kórház és a szakrendelések támogatásának hagyománya is folytatódik, többek között 8 millió forinttal segíti a város egy, az endokrinológiai szakrendelés számára szükséges eszköz megvásárlását.

Emelt összeggel támogatják idén is a kutyamenhelyet működtető Fidó Bácsi Közhasznú Alapítványt. Az eddigi 10 millió forintos támogatás 15 millió forintra emelésére a dráguló fenntartási – bér, karbantartási, üzemanyag – költségek, gyógyszer és állategészségügyi szolgáltatási díjak miatt volt szükség.

Továbbra is működni fog a közterület-felügyelet és a rendőrök közös gyalogos járőrszolgálata, ennek költségvonzatát is tartalmazza a költségvetés. Ahogy a felsőoktatásban tanuló félegyházi hallgatók is változatlanul számíthatnak arra, hogy a város hozzájárul a Bursa Hungarica ösztöndíjak fennmaradásához.

A költségvetés tartalmazza a Dózsa György utca felújítását, a Felsőtemető új ravatalozójának megépítését és a környezet szépítését, valamint a Csanyi úti új kerékpárút megépítését a Szentesi út és a gyárak előtt lévő vasúti átjáró között.

Továbbra is támogatja az önkormányzat a helyi buszközlekedés szervezését, így változatlan feltételek mellett tudnak üzemelni a helyi buszjáratok.

Emeli a város a szociálisan rászorulók támogatását, növekednek a jövedelmi határok, valamint a szociális tűzifa programban a korábbi mennyiség másfélszerese növelték a rászorultak részére kiosztható mennyiséget – közölte a költségvetéssel kapcsolatban Csányi József, polgármester.