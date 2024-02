Az üzleti élet jótékonysági bálját rendezte meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BKMKIK) szombat este Kecskeméten. Akárcsak legutóbb, a mostani eseménynek is a Four Points by Sheraton Hotel és Konferenciaközpont adott helyet, amelyen csaknem kétszáz üzletember és közéleti személyiség vett részt hozzátartozóival.