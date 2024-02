A pénteki jubileumi borversenyen eldől, milyen volt a tavalyi termés. A faluban a borkultúra fenntartását, fejlesztését fontosnak tartják a helyi termelők és pincészetek tulajdonosai. Gubán Gyula, hegyközségi elnök, az egyik főrendező elmondta, hogy nem egyszerűen egy helyi megméretésről van szó. A környékbeli településekről is eljuttatják hozzájuk a borokat a termelők. Így Tabdiból, Csengődről, Kiskőrösről, Soltról és más falvakból is érkeztek minták. Ezek mellett a testvértelepülésekről, a délvidéki Csantavérről, Adáról, illetve az erdélyi Krasznáról is hoznak majd a nevezők nedűket.

Gubán Gyula hegyközségi elnök igazította el tavaly októberben az akasztói kései szüreten az embereket. A Varga birtokon a kövidinka szőlőt szedtek, amelyből a falu bora készült a jubileumi borversenyre

Fotó: Barta Zsolt / archív-felvétel

Hogy mennyi bort kell végig kóstolniuk a döntnököknek? A becslése szerint 120 ital lehet majd a szám. A zsűribizottságok délelőtt kezdik a munkát, majd délben a falu főterén felavatják a 25. jubileumi borverseny tiszteletére elkészült emlékhelyet. A pontozás este ér véget. Gubán Gyula lapunknak elmondta, hogy a minták túlnyomó többsége fehérbor, köztük nem kevés a Generosa. A cserszegi fűszeres visszaszorulóban van, mert a felvásárlási árak olyan alacsonyak, hogy nem lehet gazdaságosan termelni a szőlőt.

A megméretést megtiszteli jelenlétével Frittmann János a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az elnöke is. Az egyik jól ismert zsűri tag Filus János, a Kaskantyúi Hegyközség elnöke lesz. A szőlész-borász tanár lapunknak elmondta, hogy az akasztói verseny azért különleges, mert kistérségi jellegű, azaz olyan településekről is érkeznek borok, ahol nincs megméretés.

A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum diákjai közül egy a zsűri tagok között foglal majd helyet. A középiskola diákjai is hozzák a mintáikat, 18 borral fognak nevezni. Akasztóról annyit kell tudni, Kiskőröstől közel 10 kilométerre a falu határában közel 700 hektáron termelik a szőlőt, a hegyközségi tagok száma csaknem kétszáz.