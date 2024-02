Könyvbemutató 58 perce

Bemutatták a pápa látogatásáról szóló albumot Kecskeméten – galériával

Ferenc pápa tavalyi látogatásáról mutattak be egy képes albumot a kecskeméti szentcsalád Plébánián szerda este. A Krisztus a jövőnk című könyv december elején jelent meg, és a gyönyörű kiadványt a látogatást szervező Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai mutatták be, akik egyben a könyv összeállítói is. Érdekes részleteket hallhattak a jelenlévők arról, hogy milyen egy nagyszabású pápai látogatást megszervezni, milyen hatása volt ennek az egyházra, és arról is, hogy milyen ember a pápa.

Horváth Péter Horváth Péter

Ferenc pápa tavalyi látogatásáról mutattak be egy képes albumot a kecskeméti szentcsalád Plébánián szerda este. Fotó: Bús Csaba

Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, és egyben a plébánia kisegítő lelkésze elmondta, hogy a szervezők nagyon fontosnak tartották, hogy kiadványt készítsenek a 2023-as pápalátogatásról, hiszen ez különleges esemény volt hazánk életében. Ugyanis nagyon kevés olyan ország van, amit kétszer is meglátogat az egyházfő. A három napos látogatás mindenkinek olyan élmény volt, ami nem múlt el, hanem tovább dolgozik azokban, akik részesei voltak. A kiadvány tartalmazza a pápa köszöntőit, beszédeit, a szervezéssel kapcsolatos kulisszatitkokat, háttérinformációkat, és egy nagyon gazdag képanyag is segíti az emlékezést és a továbbgondolást. Hatházi Róbert atya, a Szentcsalád Plébánia plébánosa is a szervezőbizottság tagja volt. Ő is kiemelte a pápalátogatás óriási jelentőségét, és a rövid időn belüli két látogatást. Mint fogalmazott, a látogatások hatása máig köztük van, újraolvassák beszédeit a plébánián, hogy teljesen megértsék mondanivalóját. A könyvbemutató vendége volt még Sebő Balázs, a püspöki konferencia sajtóosztályának vezetője és Sümeghy Kata, a sajtóosztály munkatársa. Az est moderátora Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője volt. A beszélgetésen elhangzott, hogy rendkívül szűkös időkeret állt a szervezők rendelkezésére a pápai látogatás megszervezésére: mindössze két hónap alatt kellett a nyolc helyszínből álló, három napos látogatást megszervezni, szemben az ilyen volumenű protokolláris események átlagban egy éves előkészületi időtartamával. Mint a szervezők egységesen állították, az a két hónap mérhetetlen mennyiségű munkából állt. Mindez hatalmas sajtó érdeklődés mellett zajlott, ami kiváló alkalmat szolgáltatott arra, hogy a médián keresztül jobban megmutassa magát a katolikus egyház, és az olvasók egy kicsit bele lássanak a szervezet működésébe. Tóth Tamás atya hangsúlyozta, hogy a lehetetlennek tűnő feladat végrehajtásakor végig érezték, ahogyan a Szentlélek működik és segíti munkájukat, amit siker koronázott. A pápa külföldi útjait szervező csapat elismerését is kivívták. A Szentszék szervezői ugyanis azt a visszajelzést adták, hogy még nem találkoztak ilyen lelkes és precíz szervező csapattal. A beszélgetés résztvevői arról is beszéltek, hogy mennyire közvetlen, sőt emberi személyiség a pápa, aki igen spontán is, hiszen többször eltért az események forgatókönyvétől és kiment az emberek közé. További érdekes részletek olvashatók a Krisztus a jövőnk című kiadványban, melyben a QR-kódokat beolvasva elérhetők a televíziós felvételek is. Az eseményen Engert Jakabné alpolgármester képviselte a városvezetést.

Könyvbemutató a kecskeméti szentcsalád Plébánián Fotók: Bús Csaba





Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!