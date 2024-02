A polgármester először az elmúlt évek útfejlesztéseiről beszélt. Mint elmondta, az évekkel ezelőtt megalkotott fejlesztési koncepcióban figyelembe vették az ipari fejlesztéseket, és azt, hogy a kecskeméti ipari területekre úgy jussanak el a kamionok, hogy tehermentesítsék tőlük a város közlekedését, ne vezessék keresztül a település belterületi útjain a napi több száz vagy ezer teherautót.

Ebben a munkában sikerült a kormánnyal és a térség országgyűlési képviselőivel összefogni, hiszen itt az országos közúthálózat igényelt komoly beavatkozást. Jelentős építkezés folyt az M44-esen, minek folytán a város északi, északkeleti felében egy teljesen új közúthálózati rendszer alakul ki. A polgármester megjegyezte, hogy a fejlesztés befejeztével a Nyárlőrinc és Szentkirály felé vezető úton tapasztalat hatalmas autósor is megszűnt. Elkészült az a lekanyarodó sáv is, ami levezeti a városközpont, illetve az északi elkerülő irányába a forgalmat, valamint továbbengedi a déli iparterület felé is, ennek keretében elkészült a Fekete Gólya étteremnél a turbó körforgalom. A komplex útfelújítás kerékpárutak létesítését és felújítását is magában foglalta a reptér környékén, így a város megközelíthetősége jelentősen és sokrétűen javult – hangsúlyozta a polgármester, aki ezután rátért a Katonatelep térségében zajló fejlesztésekre.

Mint elmondta, az M44-est vezetik tovább a Katonatelep és Nagykőrös közötti nyomvonalon, ami egészen a lajosmizsei csomópont környékén fog bekapcsolódni az M5-ös autópályába. Itt jelenleg is láthatóak a négysávosítási munkálatok. A fejlesztés nyomán sokkal biztonságosabban közelíthetik meg otthonaikat a katonatelepiek, és kelhetnek át a településrészt gyakorlatilag kettévágó főútvonalon a kialakítás alatt álló átvezetéseken – mondta Szemereyné Pataki Klaudia. A polgármester szerint a fejlesztés várhatóan nyárra elkészül.

Az 52-es út Izsáki úti szakaszának négysávosításáról a polgármester elmondta, hogy már járható a város ezen közlekedési ütőere. A Katona gimnázium csomópontja azonban jelenleg is kialakítás alatt áll. Hangsúlyozta, hogy a felújítás során olyan közművek meglétével szembesülnek, melyek nem szerepeltek közműtérképen. Például kedden is egy olyan nagy kapacitású villamos kábelt ástak ki, ami nem szerepelt a tervekben. Ennek kiváltását fel kell mérni, engedélyeztetni, közbeszerzést kiírni rá, a minisztériumi terveket pótolni. Mint fogalmazott, bíznak benne, hogy a kormány ad forrást e nem ütemezett munkálatokra, hiszen az eredeti költségvetésben sem szerepelt. Szemereyné Pataki Klaudia szerint minimális késéssel, de tavaszra befejeződhet a kivitelezés.

A polgármester arról is beszélt, hogy a decemberi közgyűlés közel egymilliárd forintos forrást fogadott el az idei költségvetésben a Kecskeméthez tartozó, több száz kilométernyi földutak karbantartására, stabilizálására. Emellett megjegyezte, hogy egyre nagyobb forrást tudnak biztosítani a belterületi utak karbantartására, köszönhetően a növekvő adóbevételeknek. A földutak karbantartására ideiglenes bizottság is alakult, aminek szükségességét azzal indokolta a polgármester, hogy a város szinte egész területe érintett: Felsőszéktó, Szarkás, Méntelek térsége, a Budai hegy térsége, Katonatelep külterületi része, a Vacsi köz külterületi része, Borbás, Kisfái, Alsószéktó térsége és Kadafalva külső területei is. Ezért prioritási sorrendet kellett kialakítani, meghatározni a beavatkozás módját az egyes területeken, csakúgy, mint az alkalmazott technikát, valamint a sorrendet. A bizottság segíti az osztályvezetőket és a városüzemeltetést úgy, hogy a képviselőkön keresztül beérkezett panaszokat és kéréseket figyelembe véve rangsorolták a teendőket. Január 19-ével a munka egy szakaszát lezárta a bizottság, és egy elég nagy megrendelés-állományt indított el. Ez azt jelenti, hogy ahogyan az időjárás engedi, és megtalálják a megfelelő kivitelezőket, indulhat a külterületi utak stabilizációja – mondta el a polgármester.

A június 9-i önkormányzati választásokkal és lehetséges indulásával kapcsolatban Szemereyné Pataki Klaudia elmondta: hogy indul-e a következő ciklus polgármesteri székéért, az nem egyszemélyes döntés, hiszen szükséges hozzá családja és politikai közösségének támogatása is.

Mint fogalmazott, nagyon sok embertől érkezik hozzá a kérdés, hogy jelentős változásban, fejlődésben van Kecskemét, és továbbviszi-e ezt a folyamatot? Elmondta, hogy családja, és a Fidesz–KDNP részéről is támogatást kapott arra, hogy folytassa a munkát a város élén. Mint elmondta, maga is szeretné folytatni azokat a fejlesztéseket, melyek elkezdődtek a városban: az útfejlesztéseket, az ipari fejlesztést, melynek nyomán a munkahelyek is gyarapodnak Kecskeméten. Ehhez pedig a szolgáltatások, a lakóövezetek, az iskolai és óvodai hálózatok fejlesztése szükséges, melyek szintén folyamatban vannak – mondta.

