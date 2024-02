Hangai József elmondta, hogy egy kétéves teszt-üzemmódot követően 2023 februárjában kezdték meg a vármegyék bekapcsolását a rendszerbe. Jelenleg 17 vármegye csatlakozott már az új egységes alapellátási ügyeleti rendszerhez – tájékoztatott a mentőtiszt. Mint mondta, februárban Fejér és Pest vármegye csatlakozásával – Budapest kivételével – az egész ország területén egységes szakmai színvonalú, minőségbiztosított ellátáshoz juthatnak hazánkban a betegek.

A mentőtiszt elmondta, hogy az ügyelet nem a háziorvosi rendelés meghosszabbítása. Mint mondta, az alapellátási rendszer hívószámát tárcsázva a betegek olyan panasszal fordulhatnak a szakemberekhez, amelyek a következő háziorvosi rendelésig nem tűrnek halasztást. Kiemelte: ilyen lehet például egy epegörcs, vesegörcs, mellkasi fájdalommal vagy fulladásérzéssel nem járó, saját gyógyszerekkel nem uralható vérnyomáskiugrás, az otthon rendelkezésre álló eszközökkel csillapíthatatlan lázas állapot.

A szakember a kecskeméti tapasztalatokról is szólt. Hangsúlyozta, hogy Kecskeméten a település lélekszámához viszonyítva még országos szinten is kiemelkedően sok beteg jelentkezik az ambulancián – sokszor egyébként indokolatlanul, hiszen panaszaik nem igényelnek kórházi felvételt vagy akut, nem halasztható orvosi ellátást. A mentőtiszt elmondta azt is, hogy Bács-Kiskun vármegyében több mint 12 ezer beteget láttak el november óta az új ügyeleti rendszer keretei között. Egy hétköznapi ügyeleti időszakban átlagosan 75 betegellátást végeztek térségünkben. A betegek háromnegyede a 16-tól 22 óráig terjedő időszakban fordult segítségért az ügyelethez, míg az éjszaka során, 22-től 8 óráig a centralizált ügyeleti pontokon az ellátások mindössze egynegyede történt – tette hozzá a mentőtiszt.

A mentőtiszt elmesélte, hogy még novemberben a bajai ügyeleti ambulanciára egy beteg mellkasi panasszal érkezett. A vizsgálatok során kiderült, hogy a személynek szívinfarktusa van, így az azonnali ellátás mellett azonnal esetkocsit indítottak a betegért és késlekedés nélkül tudták őt szívkatéteres laborba szállítani.

Az egységes ügyelet száma az egész ország területén egyforma: mielőtt elindulnánk az ügyeletre, célszerű először is a 1830-as számot tárcsázni – hangsúlyozta. Ugyanis a mentésirányítók abban is segíteni tudnak, hogy melyik ambulanciára érdemes az adott időszakban fordulni, de akár az is elképzelhető, hogy az egyik kijáró ügyeleti egység a közelben tartózkodik, így a szakemberek a beteget a lakásán is el tudják látni.

Az ügyeleti rendszer hívása után a panaszok és a tünetek tisztázása a legfontosabb – hangsúlyozta a mentőtiszt. Hozzátette, hogy az alap adatokon túl célszerű a beteg Taj-kártyáját is előkészíteni, mert a mentésirányító az azon található számsort is megkérdezheti.

Az elégedettséget egyébként online és papír alapú kérdőívek segítségével folyamatosan mérik. Ezek alapján egy 5 fokozatú skálán a betegek 4,3-ra értékelik az új, egységes alapellátási ügyeleti rendszert, ami az egészségügyi szolgáltatók körében kiemelkedően jónak mondható.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.