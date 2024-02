E heti múltidéző cikkünkben az Arborétum történetét tárjuk fel. Időutazásunkhoz most is a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban megjelent nosztalgia írásunkat vettük alapul, melynek forrása Dr. Gőbölös Antal Kecskeméti Arborétum című könyve volt. Az Arborétumról készült régi képeslapok Sebestyén Imre képeslapgyűjtő hagyatékából származnak.

Az Arborétum természeti értékeit több képeslap is megörökítette

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Mint arról a múlt heti múltidézésünkben már írtunk a Vízműdomb, a Milliomodik hektár erdő, a Szabadidőpark és az Arborétum kialakulásának története az 1960-as évekig nyúlik vissza. Ekkor kezdődött el Kecskeméten a zöldfelületi rendszer kialakítása. A város stratégiailag fontos északi határterületei azonban még a hetvenes évek elején nyitottak voltak. Ebben az időben felgyorsultak az erdőtelepítések. 1972-76 között a Szabadidőpark, 1975-ben a Milliomodik hektár Emlékerdő, 1976-1986 között a mesterséges tórendszer és a Vízműdomb készült el. Mindezek 500 hektáron pozitívan hatottak a város környezeti minőségére. Ezek után következett az Arborétum kialakítása, mely hosszú éveken át húzódott, de mára az ország egyik legszebb létesítménye.

Az Arborétum kialakulásának története szorosan kötődik dr. Gőbölös Antalhoz. A Kecskeméti Erdőfelügyelőség igazgatósága már 1979-ben felvetette egy arborétum létesítésének lehetőségét, de a munkák megkezdéséig hét évet kellett várni, többek között a tulajdon- és kezelői jog rendezése miatt.

Az arborétum helyett a hatályos ÁRT értelmében egy normál erdőtelepítési program végrehajtása is elegendő lett volna. Gőbölös Antal vezetésével az erdészek kezdeményezték a sokkal nagyobb feladatot jelentő arborétum létesítését. A terület a TSZ kezelésében állt, kukorica föld volt, még 1986-ban is. Emellett a területen még illegális szemétlerakó is csúfoskodott. A terveket Mészöly Győző vezetésével Ván László és Gőbölös Antal készítette el. A kivitelezés kezdeti irányításában Ván László kiemelkedő munkát végzett. A kivitelezést a KEFAG Zrt. jogelődjei, Nyárjasi és a Juniperus Parkerdészet valósították meg.

Az Arborétum területén található a Mária kápolna

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

A terület birtokbavétele is számos bonyodalmat hozott. Például a Kápolna-rét „kicserélése” a későbbi Quercétum (Tölgygyűjtemény) területével. A Kápolna-rét egyébként néhány év múlva, 1993-ban helyi védettséget kapott. Az ökológiailag igen értékes kiszáradó rét ősgyepét sikerült megmenteni. Külön hivatali eljárást igényelt az Arborétum területén elhelyezkedő, közútként nyilvántartott földutak átvétele, illetve kialakítása. Ez a III. Béla körút nyomvonalának végleges kijelölését követően oldódott meg. Akkoriban ugyanis még a Széchenyivárost és a hetényi utat csak földút kötötte össze (ma III. Béla körút).

A 62 hektáros területen az alapfásítás 1987 tavaszától 1989 őszéig tartott, majd 1990-1991 között jött létre a tölgygyűjtemény és a 25 hektár tájkert, Gyűjteményes kert. Eredetileg 1100 fajt telepítettek, de nem mind maradt meg, nem bírta az éghajlati és domborzati viszonyokat. Érdekessége, hogy a területen a legalacsonyabb tengerszint feletti magasság 116 méter, a legmagasabb 128 méter.

Az erdészeknek meg kellett találni azokat a térszerkezeti területkialakításokat, amelyek a mezo-, de inkább a kedvezőbb mikroklíma megteremtésével lehetővé tették a gyűjteményes (intenzív) kert létrehozását. Ezt a célt szolgálta a véderdősáv, melyet követett a gyűjteményes kert területén a későbbi években ültetett egzóták védelmét szolgáló előállomány telepítése. Az Arborétum későbbi hármas területi tagozódása ezzel alakult ki: Véderdősáv, Gyűjteményes rész és 1990-1991. között a Tölgygyűjtemény (Quercétum).

Az Arborétum északi oldalán található Tölgygyűjtemény. Mellette a Véderdősáv, mely nemzetközileg is különleges, mozaikszerűen a mikrodomborzat és a talajfoltok figyelembevételével a nagy Alföld erdőállomány típusainak a gyűjteménye. A Gyűjteményes kert a déli részen helyezkedik el, a Mária kápolnától keletre, melyen számos bemutató ösvény segíti a tájékozódást. Két hektár terület az egyházé, az 1713-ban épült Mária Kápolna környéke, mely szervesen beékelődik az Arborétumba. Hosszú évek óta a KEFAG Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészete végzi az Arborétum kezelését.

Az Arborétum Kecskemét város zöldövezeti rendszerének szerves részét képezi, javítja a város levegőjének tisztaságát, segíti a zajvédelmet, szélvédelmet és gazdagítja a természeti környezetet, növény- és állatvilágát.