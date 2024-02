– Én mindent megvarrok, de megmondom, ha valami nem áll jól, akkor keresünk egy, a menyasszonyhoz jobban illő másik szabásvonalat, stílust. Nagyon szeretem a gyöngyöket, fontos számomra, hogy a ruhában legyen egy kis csillogás. Egy szép, napos időben, ha kimegy a menyasszony a szabadba, akkor nagyon jól mutat, ha kicsit csillog a ruha – részletezte Vuity István.

Megtudtuk azt is, hogy a trendi menyasszonyi ruhák ma a hosszú, ámde felsliccelt, uszállyal ellátott darabok. Nagyon divatos a csipkével eldolgozott légies, hosszú fátyol. A színeket illetően még mindig a csontszínek dominálnak, kevesebb a fehér ruha, mint régen. Az anyagok tekintetében a legszebbek, legnemesebbek közül válogathatnak nála a menyasszonyok. Franciaországból, Törökországból, Olaszországból érkeznek a különlegesebbnél különlegesebb kelmék.

A menyecskeruhánál továbbra is népszerű a piros szín

Menyecskeruhában a piros nagyon divatos, de egyre többen kérik a fehér alapon pirossal díszített kreációkat.

– Népszerű továbbá a fehér felsőrésszel és piros alsó résszel, szoknyával ellátott menyecskeruha is, ebben az esetben, valahogy felengedik a felső részre is a piros színt egy rózsával, vagy valamilyen más megoldással

– mondta Vuity István.

A bajai szabómester nyomon követi a legújabb nemzetközi és hazai trendeket, rendszeresen jár kiállításokra, divatbemutatókra. Napjainkban például nagyon felkapott a fátyol aljára ráhímezni az ifjú pár nevét és az esküvő dátumát. Ami így egy örök emlék marad az esküvő után.

Kiállításon mutatják be a menyasszonyi ruhákat

Vuity István egyik alkotása a Nemzeti Múzeumban is megtekinthető. Mint arról korábbi cikkünkben írtunk: a Nemzeti Múzeumban Magyar Menyasszony címmel időszaki kiállítást rendeztek, amely több száz év anyagát feldolgozva betekintést nyújt többek között a nők társadalmi helyzetébe, életébe. A nagyszabású tárlaton, a több száz kiállított darab között számos, a környékünkről származó menyasszonyi ruha, kiegészítő és fénykép is megtekinthető, illetve Vuity István egyik korábban készített menyecskeruháját is beválogatták a kiállított alkotások közé.