Az állam terveztetheti és valósíthatja meg a belvárosi átkötő utat Kalocsán

Kalocsán a megújult, 100 évre az érsekség használatába adott Szentháromság térről teljesen kitiltották az átmenő forgalmat. Így a kórház és a városháza dominálta útszakasz forgalma, illetve a kertvárosból érkező járműforgalom a környező, kisebb áteresztőképességű utcákon – az ott élők közül többeknek az ellenérzését kiváltva – bonyolódik. A kényszer szülte helyzet megoldásához az érsekség a saját területéből ajánlott fel területet, hogy ezzel is segítse az új átkötő út megvalósítását, továbbá egy a képviselő-testület által elfogadott, szakemberek által kidolgozott koncepció is készült, amely tejes körű megoldásra törekedve nem csak az átkötő úttal, hanem új parkolóhelyek kialakításával is számol.

Kalocsa képviselő-testülete Fotó: Zsiga Ferenc

Az elkerülő út ügye ismét napairenden volt a városi képviselő-testület ülésén. A közösségi médiában előzetesen felkorbácsolt indulatok ellenére, mintegy húsz érdeklődő vett részt, akik legtöbbje a „Belső elkerülő út megépítéséhez önkormányzati szándéknyilatkozat a magyar állam részére” című előterjesztés szavazással történő lezárásáig maradt. Az önkormányzat anyagi források híján Font Sándor országgyűlési képviselőn keresztül a központi költségvetésből történő megvalósítást kezdeményezte. Ez a múlt év végén az államtitkári szintű helyszíni bejárást követően meghallgatásra talált, ám a tervezéssel induló megvalósításhoz – a jogszabályoknak való megfelelés érdekében – az átkötő út tervezett nyomvonalát állami tulajdonban kell adni, az pedig majd az újonnan megépítésre kerülő átkötő utat a közútkezelő fenntartásába adja. A megoldás nem újszerű, a város egyik legforgalmasabb, a Móra Ferenc utcán vezető útja hasonló okok miatt került állami tulajdonba. A városlakók természetesen semmit nem érzékelnek abból, hogy az adott útszakasz éppen önkormányzati, vagy állami tulajdonban van.

A tervezett átkötő út nyomvonalának állami tulajdonba adása, azaz az önkormányzat számára legjobb, ingyenes megoldás a képviselők hiányzása, illetve a szükséges támogató voksok híján korábban a szavazáskor már kétszer elbukott. Ilyen előzmények után tűzte napirendre, immár harmadszor az ezzel kapcsolatos előterjesztést a polgármester, dr. Filvig Géza. Amint arra az előzmények ismeretében, a közelgő önkormányzati választásokra is figyelemmel számítani lehetett a téma tárgyalásakor, a hosszúra nyúló, közel másfél órán át tartó vitában a tartalmában már korábbról ismert, személyeskedésektől sem mentes hozzászólások hangzottak el. Az ellenzék szerint a polgármester és az őt támogató többség 25 hónapja nem képes az átkötő út megvalósításának érdemi előmozdítására, az államnak történő átadással az önkormányzati vagyont herdálják. A viszontválasz szerint a város számára költséget nem jelentő, állami forrásból történő megoldás akadályozása – különösen a közelgő választások miatt – jól felfogott érdekében áll a politikai riválisoknak is tekinthető gáncsoskodóknak. Mivel a belvárosi átkötő út hosszú hónapok óta tartó tárgyalása a bizottsági és a testületi üléseket tekintve már a nagyon sokadik másfél órát emésztette fel, a szavazással záruló procedúra végén akár az is mondható: ez bizony nehéz szülés volt, de legalább a képviselők többsége akaratából végre meg van a megoldás kulcsa. Végre látszik a fény az alagút végén még akkor is, ha ez valamennyi képviselő által elismerten nem lesz egy gyors folyamat, és arra sem számíthat senki, hogy ez a beruházás a választásokig megvalósulhat. A többség által elfogadott határozattal tehát – az átkötő nyomvonala állami tulajdonba kerül (majd az állam a kezelői jogot a Magyar Közútnak adja) – megnyílt a szakminisztérium és a polgármester szerint is a jogilag egyedüli lehetőség arra, hogy a belvárosi átkötő utat az állam terveztesse és valósítsa meg. Ezáltal a komoly összeget felemésztő beruházás az önkormányzatnak egyetlen fillérjébe nem kerül majd. Érdekesség, hogy ezúttal a saját igazában bízva szinte valamennyi képviselő név szerinti szavazást kért. A voksolás úgy zárult, hogy az állam általi megvalósítást a végül többségbe került 7 jobboldali képviselő támogatta, négy ellenzéki, illetve az előterjesztést ellenző képviselő pedig nemmel szavazott.

