Dr. Sulyok Tamás a Félegyházáról indultak beszélgetéssorozat vendége volt még 2019-ben. Dr. Tarjányi József meghívására beszélt életútjáról a Petőfi Sándor Városi Könyvtár egyik legnépszerűbb sorozatában. Elmondta, az Országgyűlés 2014 szeptemberében választotta az Alkotmánybíróság tagjává. 2015. április 1-től kezdődően a testület elnökhelyettese, 2016. április 22-től elnökhelyettesként látta el az elnöki jogköröket, 2016. november 22-én az Országgyűlés az Alkotmánybíróság elnökévé választotta.

Sulyok Tamás az Alkotmánybíróság elnöke

Fotó: Bach Máté

A könyvtári beszélgetés során dr. Sulyok Tamás elmondta: Életrajzom több korszakot ölel fel a magyar történelemből. 1956-ban születtem, egy kommunista diktatúrában nőtem fel, megéltem a rendszerváltást, ami egy eufórikus időszak volt a magyar értelmiség számára. A kapitalizmus egy egészen izgalmas és új világot nyitott meg. Az egyetemen három professzorom volt, akiket azóta is ikonikus figurának tartok az életemben: Pólay Elemér római jogász professzor, Kovács István professzor úr, aki az államjogot tanította, ami tulajdonképpen az alkotmányjog elődje, és Kemenes Béla, aki a polgári jognak volt kiváló professzora. Mindhárman lenyűgöző egyéniségükkel és tudásukkal tudták megragadni a hallgatók figyelmét. Közjogi érdeklődésem ebben az időben a filozófiai kérdések vizsgálatában nyilvánult meg, filozófia diákkörös voltam, fődíjas diákköri dolgozatot írtam. Amikor elkezdtem dolgozni, abban a szerencsés helyzetben voltam – summa cum laude végzettségemnek is köszönhetően –, hogy egyedül kerültem be bírósági fogalmazónak az akkori Csongrád Megyei Bíróságra. Már ekkor tudtam, hogy a büntetőjog sosem fog igazán közel állni hozzám, és kialakult bennem egy komolyabb magánjogi érdeklődés. A szakvizsga után furcsa helyzetbe kerültem, büntetőbíró lehettem volna, ehhez viszont be kellett volna lépnem az akkori állampártba. Jeleztem, hogy nem kívánok büntetőbíró lenni, másnap el is jöttem a bíróságról, így 1945 után én voltam az első fogalmazó, aki otthagyta a Csongrád Megyei Bíróságot. 1990-től ügyvédként praktizáltam. E minőségben is elsősorban a gazdasági és társasági jog, illetve a közigazgatási jog bizonyos területeivel foglalkoztam. A 2000-es években felkérést kaptam, hogy kezdjek el alkotmányjogot tanítani, aminek rendkívüli módon örültem. 2000-től osztrák tiszteletbeli konzul lettem, és egészen alkotmánybíróvá válásomig ekként is tevékenykedtem. Amikor 2014 szeptemberében megválasztottak alkotmánybírónak, szüneteltetnem kellett az ügyvédi hivatásgyakorlást és fel kellett hagynom a tiszteletbeli konzuli tevékenységgel. Ugyanakkor minden, amit a korábbi szakmai életemben tanultam, jól hasznosítható az alkotmánybíráskodás során – írta meg akkor a helyi hírportál.

Virágcsokorral lepte meg a fizikatanárnőt

A bulvársajtó is nagy érdeklődést mutat az új köztársasági elnök személye iránt. A Blikk felkereste dr. Sulyok Tamás volt fizikatanárát, Sávoli Józsefnét, aki egy kedves, régi történetet osztott meg egykori tanítványáról. Katalin elmesélte, hogy épp egy éve, hogy visszatért gyesről tanítani és ebből az alkalomból Sulyok Tamás és az osztály egy virágcsokorral lepte meg a tanárnőt, így ünnepelték meg az évfordulót.

– Persze, hogy aznap már nem volt dolgozatírás! Az elektronpályák helyett a kisfiamról kellett mesélnem nekik. De hát ha már ezt ilyen leleményesen kifundálták, járt nekik a pár nap haladék – emlékezett vissza nevetve a fél évszázaddal ezelőtti virágos fizikaórára Sávoli Józsefné, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium nyugalmazott pedagógusa.