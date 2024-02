Mint megírtuk január 27-én rendezte meg Kecskeméten a kamara a jótékonysági bálját, melynek bevételéből 3 millió forintot sikerült elkülöníteni az Élethinta Alapítvány és az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa számára. Így mindkét szervezet 1,5-1,5 millió forintot kapott.

Gaál József vármegyei kamarai elnök jelentette be péntek délelőtt, hogy másfél – másfél millió forinttal támogatta a jótékonysági bál két alapítvány munkáját.

Fotó: Barta Zsolt

Gaál József elnök a rendezvényen elmondta, hogy a közel 1500 taggal rendelkező kamara számára öröm, ha egy ilyen társadalmi szerepvállalásnak eleget tehet. Kétévente rendeznek megyei bálat, a mostani is sikeres volt, közel 200 érdeklődő fogadta el a szervezet meghívását. Az SOS Gyermekfalu rendszerét mindenki ismeri az országban, Kecskeméten is tevékenykedik egy csoportja, az Élethinta Alapítvány pedig mintegy ötven olyan családot támogat, ahol egy vagy több sérült gyermeket nevelnek.

A kamara kommunikációs vezetője, Orosziné Varga Zelma átvéve a szót az elnöktől elmondta, az idén a megyei képzőművészek is támogatták a rendezvényt. Mintegy 35 alkotást ajánlottak fel, amelyből a bál estéjén 20 el is kelt, ennek az összegnek egy része a művészeket segíti a pénz másik fele az említett két alapítványt. A két támogatott szervezet részéről Rácz Szabó Mária (Élethinta Alapítvány) és Vámos Orsolya (SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa) vette át az összegekről szóló tanúsítvány. A szervezetek képviselői elmondták, hogy minden fillér égetően szükséges ahhoz, hogy a gyerekek megfelelő ellátásban részesüljenek. A következő jótékonysági bált két év múlva rendezi meg a kamara, előtte dönt a vezetőség arról, kit is támogassanak a bevételből.