A lakosság részéről nagy érdeklődés övezte a Magyar Honvédség high-tech eszközeit Kecskeméten. A PzH2000-es önjáró löveg és a Gidrán harcjármű a tatai bázisról érkezett a vármegyeszékhelyre éjszaka a honvédség toborzókampánya keretében.

Máthé Gergely őrmester, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár lövegparancsnoka elmondta, hogy a PzH2000 a német csúcstechnológia terméke, melyet a 2000-es években kezdtek fejleszteni, és azóta is folyamatos fejlesztés alatt áll. A Magyar Honvédség a legújabb, legmodernebb PzH 2000 önjáró lövegekkel rendelkezik. Európában hazánk mellett több nemzet használja, például Hollandia, Olaszország és Horvátország. A harcjármű belsejében 60 gránátnak van hely, és maximálisan 40 kilométeres lőtáv érhető el vele. A löveg nem közvetlen harcra vethető be, hanem a nagy lőtáv okán a harcoló egységek támogatására használatos.

Máthé őrmester elmondta, hogy a jármű hatalmas előnye a tűzgyorsasága: az első három gránátot mindössze 10 másodperc alatt képes kilőni. Az első egy percben 10 gránátot, az első három percben 20 gránátot lő ki, az összes 60 darab gránátot pedig 12 perc alatt lövi ki a csúcstechnika. A harcjármű öt különböző csőállással képes tűzfeladatot végezni, azaz öt különböző röppályán, így öt meghatározott kilométersávban lövi el a gránátot, 1,2 másodperces becsapódási idővel. Az 55 tonnás PzH 2000-ben egy 18 ezer köbcentis duplaturbós V8-as dízelmotor dolgozik, ami 1000 lóerőt és 3000 newtonméter forgatónyomatékot ad le. Papíron 62 kilométer per óra a végsebessége, amit a magyar honvédek teszteltek is terepen. A magyar változatra adaptív páncélzatot szereltek, ami a dróntámadások ellen is véd. A tatai tüzérosztálynál 23 darab már rendelkezésre áll.

A Gidrán többfunkciós páncélozott csapatszállító jármű. A kiállított példány kilenc fős személyzetet képes szállítani. A tetején egy 12,7 milliméteres géppuska kapott helyet. A 16 tonnás eszközt egy 8900 köbcentis sorhatos, 375 lóerős turbódízel motor hajtja, amivel akár 1500 newtonméteres forgatónyomatékra és 140 kilométeres végsebességre is képes.

Máthé őrmester arról is beszélt, hogy a PzH2000-es ötfős kezelőszemélyzettel dolgozik. Az egységes alapkiképzés után kezdődik a személyzet 11 hetes szakkiképzése. A harci járművezetőnek B kategóriás jogosítvánnyal kell rendelkeznie. A toronyban négy fő dolgozik, élükön a harcjármű parancsnokkal, illetve egy irányzó és két fő töltőkezelő. A pozíciókra bátor és kalandvágyó jelentkezőket várnak.