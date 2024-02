Király József 25 éve az egyesület tagja és 20 éve vezeti azt. Megfogalmazásában az egyesület a város lelkiismerete, olyan értelemben, hogy felhívják a figyelmet az egyes építészeti tervek esetleges hiányosságaira és javaslatot tesznek, adott esetben sajátos eszközeikkel kiállnak a lehetséges korrekció érdekében. Ezenkívül felhívják a figyelmet a város művészeti értékeire, és a múltat tiszteletben tartva, abban gyökerezve, a jelenből a jövőnek üzennek.

Az elnök kiemelte: mindig azt keresik, ami összeköti a kecskemétieket, illetve a határontúli magyarságot, és nem azt, ami szétválasztja. Ilyen például a szecesszió, és azok szimbólumai, amiben magyar építészek is letették névjegyüket. Hangsúlyozta, hogy fontos megőriznünk a város szecessziós stílusjegyeit. Jelentős eredményként jelölte meg a fásítással és a kecskeméti kajszival kapcsolatos eredményeket is. Mint fogalmazott, nem mondott le arról, hogy legyen a városnak saját kajszi ültetvénye, és abból főzzék a város pálinkáját.

Az elmúlt évtizedek fontos ügyei között említették a Rákóczi út terveinek módosítását, azt, hogy a most látható formában revitalizálják a sétányt, a Katona József tér fáinak megmentését, illetve a volt Domus áruház előtt tervezett parkolóház építését. Utóbbi még jelenleg is viták tárgya. Hahn-Tapodi Zsuzsanna hozzátette, hogy ugyan nehezen belátható, de cél a Bugaci kisvasút újraélesztése is.

Farkas Gábor kiemelte, hogy mint az egyesület tagja, megalapította a Mende Valér-díjat (Mende Valér tervezte többek között a Luther udvart és a Református Újkollégiumot), amit kétévente fiatal építészeknek ítélnek oda.