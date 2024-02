Első fényképezőgépét 2010-ben vette, 14 éve fotózza a természet csodáit, 10 éve esküvői-és családi fotósként is dolgozik. Egyedi stílusa alapján könnyen felismerhetők az általa készített képek, barátai úgy is fogalmaznak róla, hogy „az élet ívén fényképez” – idézte a kiállítást megnyitó Gémesi Kati amatőr festőművész.

Elmondta azt is, hogy Vass Károly képeivel rendszeresen lehet találkozni a világhálón az egyik időjárás-előrejelző oldalon, valamint számos természetvédelemmel kapcsolatos oldalon. A National Geographic Magyarország több fotóját is a nap képévé választotta. Fotónaptárai az Egyesült Államoktól Svédországon át egészen Ausztráliáig eljutottak már. A fényképeinek fő témája az Alföld, így a Homokhátság természeti értékeire is kiemelt figyelmet fordít. Mottója, hogy egy jó fotóért nem kell messzire menni, számára legkedvesebb képeit Szeged harminc kilométeres körzetében késztette.