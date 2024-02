A harmadik belvizes projektet zárták le az elmúlt év végén a Bácsbokodon, ami Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásból jöhetett létre. Az elmúlt évben több útfejlesztést is megvalósítottak a településen a Magyar Falu Program, illetve a TOP Plusz támogatásokból. Idén egyebek mellett streetballpályát, óvodai tornatermet építenek. A részletekről Kovács László polgármester tájékoztatta hírportálunkat.

– Nem csak épített-, régészeti- és természeti örökség létezik, hanem olyan hagyományok is vannak a világon mindenhol, amelyek a közösségek tudásából születnek. Közösségeken belül hagyományozódnak, az egyik generáció átadja a másiknak ezt a tudást, a gyakorlatot, ezt az életérzést, ami nagyon fontos, mert a közösségek identitását határozza meg – fogalmazott dr. Csonka-Takács Eszter, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság igazgatója Móricgáton, ahol hétfőn tartották a Szellemi kulturális örökség Magyarországon című fotókiállítás országos megnyitóját.

Jelentős turisztikai fejlesztés valósult meg Lakitelek és Tiszaug között, ahol elkészült a 3,5 kilométeres kerékpárút.

A kecskeméti Széchenyi István Közösségi Ház hétfői eseménye a méhnyakrák megelőzésére hívta fel a figyelmet nőgyógyász és mentálhigiénés szakember segítségével.

Ismét fantasztikus versenyeredményről adott számot a kecskeméti TST tánciskola. A múlt hétvégén Budapesten megrendezett Dance Universum Nemzetközi táncversenyről érmek sokaságával tértek haza.

A magyarepitok.hu portál egy látványos videón is megörökítette, ahogy ténylegesen létrejött a kapcsolat a Duna bal- és jobb partja között a Kalocsa-Paks Duna-híd által.

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség minősített rablás miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki egy külterületi buszmegállóban akarta kirabolni idős, nehezen mozgó áldozatát. Amikor a férfit megzavarták, követte a helyszínről kerékpárját tolva távozó sértettet, és rátámadva elvette a táskáit.

Ebben az évben először kedden mértek 20 Celsius-fokot Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Nemcsak a pedagógusbéreket emelték, hanem a gyakornoki bér is magasabb lett, 410 ezer forintról 528 ezer forintra emelkedett, a pótlékok és a túlóra díja is nőtt. Azok a kistelepülések, ahol sok a hátrányos helyzetű, a pedagógusok automatikusan az esélyteremtési illetményrészt is megkapják, ami további több mint bruttó 100–130 ezer forintot jelent. Kajtár Hajnalka, a Pedagógusok Szakszervezete Bács-Kiskun Vármegyei Szervezetének elnöke a változásokról tájékoztatta hírportálunkat.

Elkészült a Puszta Kapuja Információs Központ, ami hiánypótló, ugyanis szükség volt olyan fogadóépületre, ahol a Bugacra érkező turisták megismerhetik azokat a természeti értékeket, melyekkel majd találkoznak a bugaci pusztán. Az új látogatóközpont tavasszal nyitja meg kapuit, és a természeti környezetet középpontba állító interaktív kiállításokkal várja a látogatókat − mondta el Kiss Mónika, a Kiskunsági Nemzeti Ökoturisztikai Osztályának vezetője a Rádió 1 Gong Téma című műsorában. Az osztályvezető a fejlesztések részleteiről szólt a rádióműsorban.