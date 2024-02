Kedden Bács-Kiskun vármegyébe látogatott dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A tárcavezető Baján és Kecskeméten a városvezetéssel, és a területi közigazgatás szereplőivel folytatott tárgyalásokat. A miniszter a megyeházán tartott keddi sajtótájékoztatón elmondta: Bács-Kiskun az előző európai uniós pénzügyi időszakhoz tartozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot (TOP) a megvalósuló projekteket tekintve a legeredményesebb vármegyeként zárta.

Tavaly a Kunsági borvidéken jó volt a termés, más térségekben azonban kevés termett. A klímaváltozás miatt meleg az idő, amely megrémiszti a szőlészeket. Az idén jobb lehet a szőlő felvásárlási ára, mert nincs sok bor a pincészetekben.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta azzal a Bács-Kiskun vármegyei fiatalkorú fiúval szemben, aki megölte az általa fejben összeállított „halállista” első helyén szereplő édesanyját.

2024. február 20: Oroszi Zoltán mai felvétele az Akasztón fészkét elfoglaló gólyáról – adta hírül közösségi oldalán a Dunatáj Közalapítvány.

A gazdasági nehézségek ellenére is sikeres évet tudhat maga mögött a fülöpházi önkormányzat. A pályázati támogatásoknak köszönhetően megvalósult a polgármesteri hivatal részleges megújítása, a művelődési ház épületének napelemes fejlesztése, illetve a legjelentősebb belterületi gyűjtőút, a Kossuth utca rekonstrukciója.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta azzal a fülöpjakabi fiatalkorú fiúval szemben, aki megölte az általa fejben összeállított „halállista” első helyén szereplő édesanyját.

A Kiskunfélegyházi Járásbíróság előkészítő ülésen jogerősen 2 év fegyházra és 2 év közügyektől eltiltásra ítélt egy 35 éves férfit, akivel szemben kifosztás miatt emelt vádat a Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség.

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Bűnügyi Támogatói Alosztály munkatársai a Kiskunhalasi Mozgáskorlátozott Egyesület felkérésére a szépkorúak számára, valamint több helyi általános iskolában tartottak előadást. Az online csalások és az internetes világ lehetséges veszélyei kapcsán hívták fel a figyelmet a biztonságos internethasználatra.

A Petőfi Népe és a baon.hu idén is elindítja az Év sportolója díj szavazást. A verseny egyik félegyházi jelöltje Molnos Norbert birkózó. A 26 éves sportoló a Kiskunfélegyházi Birkózó Sport Egyesület versenyzője és edzője is egyben. Tavaly kiemelkedő eredményt ért el, a szabadfogású birkózás 70 kilogrammos súlycsoportjában magyar bajnoki címet szerzett és a három állomásból álló Strandbirkózó Országos Bajnokság minden versenyét megnyerte, így ebben a szakágban is összetett országos bajnok lett.

Közmegelégedésre végzi polgármesteri munkáját a többség megítélése szerint, a felmérések is ezt támasztják alá, ezért a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (Fidesz–MPSZ) Fülöp Róbert polgármesterrel szeretné folytatni a közös munkát – közölte a baon.hu-val Bányai Gábor, országgyűlési képviselő, a Fidesz választókerületi elnöke.

László Károly bajai önkormányzati képviselő kilépett a DK-ból.