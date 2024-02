Az elmúlt hetekben olvasóink több ezer voksot adtak le az Év embere közönségdíj szavazásán. Mutatjuk a győztest.

A sportolók köszöntéséről, a kecskeméti sportsikerekről és a helyi sportlétesítmények felújításáról beszélt Kecskemét polgármester a Rádió 1 Gong Téma című műsorának keddi adásában. Szemereyné Pataki Klaudia a sportszakmai vezetőkkel egyeztet arról, hogy milyen koncepció szerint újítsák fel a létesítményeket a városban. Az is szóba került, hogy egyes csarnokok új helyre költözhetnek.

A tél az utolsókat rúgja. A növénytermesztők attól rettegnek, hogy a felébredő gyümölcsfák rügyei elfagynak, ha visszatér a fagyos idő. A klímaváltozás következménye, hogy egy hónappal előrébb jár az időjárás.

Több bejelentés is érkezett a rendőrségre az év elején arról, hogy valaki bemászik az udvarokba, és elviszi, ami a keze ügyébe kerül. Több helybélinek a kerékpárját, valakinek pedig a láncfűrészeit lopta el az ismeretlen. Az egyik lépcsőház pincéjéből nyolc, egy melléképületből pedig tizenhat szál kolbásznak, valamint hét disznósajtnak kélt lába.

Csökkennek a helyi buszjáratokra szóló bérletek árai, míg a menetjegyek ára nem emelkedik áprilistól a közgyűlés csütörtöki ülésén hozott döntés értelmében. A közgyűlés arról is döntött, hogy a tömegközlekedés használatát egy P+R parkoló építésével ösztönzi az önkormányzat. A Kadafalván építendő parkolót díjmentesen használhatják majd az autósok és a parkolójeggyel ingyen utazhatnak a buszokon.

A bajai Eötvös József Főiskolán mutatkozott be a Duna Népzene-Néptánc Tanoda szerda délután. A Miskolczy Szakkollégium elsősorban azzal a céllal rendezte az eseményt, hogy a főiskolai hallgatók is megismerkedjenek azokkal a lehetőségekkel, amit a tanoda a felnőttek számára is kínál, népzenében és néptáncban.

A Kecskeméti Járási Ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt vádat emelt egy férfival szemben. Az elkövető az egyik Kecskemétről kivezető főúton a sebességhatárt túllépve, nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően vezetett, ezért hátulról nekiütközött, egy korábbi baleset miatt a belső forgalmi sávban álló személygépkocsinak, amelynek utasa súlyos, maradandó sérüléseket szenvedett.

Egymásba futott három személyautó Kiskunhalason, a Széchenyi utcában, azaz az 53-as főút belterületi szakaszán, a Kölcsey utcánál csütörtök délután.

A Magyar Falu Program a jövő programja is – hangsúlyozta Lezsák Sándor országgyűlési képviselő csütörtökön Petőfiszálláson, ahol átadták az Árpád utca mintegy 280 méteres, új burkolattal ellátott szakaszát.

Az egy halálos áldozat mellett több mint 20 sebesültje van a Kansas Cityben szerda délután történt lövöldözésnek, amely a város bajnokságot nyerő amerikaifutball-csapatának ünneplésén tört ki. 15 ember életveszélyes sérüléssel került kórházba – hangzott el a szerda este tartott sajtóértekezleten.

Nem mindennapi találkozást élt át Musimbe Dennis. A humorista ugyanis igazi ufót látott, és le is fotózta.