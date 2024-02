Dr. Harnos István elsőként a sportsikerekről szólt. A Bács-Kiskun vármegye legaktívabb és legeredményesebb iskolái rangsorban a Bolyai János Gimnázium végzett az első helyen, az elmúlt tanévet tekintve. Országosan a diákolimpiai eredmények alapján 4. helyezést szerezte meg. Nyilas Beáta testnevelő tanárnő pedig megkapta a Vármegye Legjobb Testnevelője címet.

Az eredmények kapcsán az igazgató felsorolta az érintett sportágakat: kosárlabda, röplabda, atlétika, tenisz, sportlövészet, fekvenyomás, dzsúdó, birkózás. Ezekben az országos dobogós helyezések és további jó eredmények játszottak fontos szerepet.

Több területen is zajlik a tehetséggondozás

A Bolyaiban kiemelten kezelik a tehetséggondozást, több területen, hogy a tanulók megtalálhassák a számukra megfelelőt, ahol ki tudnak teljesedni. Az említett sportterületen a tanulók 80 százaléka érintett iskolai szinten. Kiemelt tehetségterület a dráma és a színjátszás, melynek eredménye, hogy elnyerték a Zenit díjat. A természettudományos kutatásokban is kimagaslóak a diákok. A közelmúltban a kutatókonferencia döntőjében értek el kimagasló eredményeket. Az idegen nyelvben is nagyon aktívak a bolyais fiatalok. Nem utolsó sorban pedig a szervezés és vezetés is egy tehetségterület, mely magába foglalja a diák közösségi életben, a közösségi munkában, a diákparlamentben és a a diák önszerveződésekben való részvételt.

Dr. Harnos István hangsúlyozta: céljuk, hogy szabadidős tevékenységben a diákjaik legalább 90 százaléka válaszon magának egy területet. Az iskola csak kínálja a lehetőségeket, de a tanulók döntenek, mi az, amivel szívesen foglalkoznak délután szabadidejükben.

Utókövetés: figyelemmel kísérik egykori tanítványaik sorsát

A Bolyaiban a tehetségek utókövetése is folyamatos. A pedagógusok egykori tanítványaik pályafutását figyelemmel követik. Hosszú lenne felsorolni a sikeres életutakat. Csak néhány a legfrissebbekből. Sport terén bíznak benne, hogy két egykori bolyais is kijut a párizsi olimpiára, egyik srác esélyes, hogy játsszon a labdarúgó Eb-n, többen játszanak NB1-es csapatokban.

Nagyon jól sikerül érvényesülnek a spanyol kéttannyelvű osztályt végzőknek spanyol nyelvű környezetben. A Budapesti Műszaki Egyetem évről-évre megköszöni a munkáját a matematika és fizika kollégák munkáját, jól felkészült kollégákat kapnak. Az öregdiákok között van asztrofizikus és olyan is, aki Harvardon tanít.

A dráma-- és színházi tehetséggondozás területéről talán most a leghíresebb Sándor Péter, aki az Operettszínházban és több budapesti színházban is játszik, illetve nagy közösség kedvenc még Nagyhegyesi Zoltán is. Többen pedig jelenleg is a színművészeti egyetem hallgatója.

Több rendezvényre is készül a Bolyai

A Bolyai gimnáziumban a következő időszakban több nagy volumenű rendezvényt is tartanak. Először március elején a Magyarország és a Kárpát-medence kéttannyelvű iskoláinak közös találkozóját rendezik meg házigazdaként. Áprilisban a Bolyai nevet viselő iskolák közös találkozójának adnak otthont. Hat magyarországi és három határon túli Bolyai iskola vesz majd részt rajta. Érkeznek vendégek Kárpátaljáról, Erdélyből és Vajdaságból.

A színjátszó csoportjuk már készül az új nagy musical előadásukra, melyet a nagyközönség várhatóan október elején láthat a Hírös Agórában.

Közben megtartják az érettségit. A 132 végzős mellett körülbelül ugyanennyien tesznek majd előrehozott érettségit, elsősorban informatikából, földrajzból és idegen nyelvből.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.