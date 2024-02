Ezt követően egy szülői klubot hívtak össze, ahol meghallgathatták Hal Melinda előadását. A szülőknek az internetes világról, annak veszélyeiről, a TikTok kihívásairól tartott ismertetőt. − Nagyon érdekes és meghökkentő is volt ugyanakkor. A programsorozat keretén belül Dobra Balázs informatikus, mérnök az Alarm Service képviseletében arról tartott ismertetőt, hogyan tudják megvédeni a szülők gyermekeiket az internet nem kívánt, káros felületeinek, tartalmainak elérésében, hogyan tudják korlátozni azt − mondta Bíró Györgyi Anna.

Drámapedagógiával segítettek eligazodni a TikTok világában

Következő programba igyekeztek bevonni a gyermekeket aktív résztvevőként is, drámapedagógiai előadás-foglalkozás keretében. Segítségül a bajai Rábl Színpad és Zenei Közösség egyetemista színjátszóit és Dely Géza szakmai vezetőt hívták meg, akik Az igazi kihívás: add magad címmel mutattak be rövid jeleneteket.

− A TikTok Challenge kihívások kapcsán sok katasztrófa történt, nem az iskolában, hanem más településen. A social mediának való megfelelés egy jelenség. Sajnos már a legkisebbek korosztályában is. Improvizációs drámajátékot mutattunk be negyediktől egészen a nyolcadikos korosztályig. Három körben mutattuk be a hétköznapi helyzeteket, amikkel a gyerekek találkozhatnak. Szó volt egyebek mellett arról is, hogy mikor menő valaki, hogy reagálnak a gyerekek a különböző szituációkban. Mikor tudnak nemet mondani a különböző helyzetekben, ezeket a kérdéseket vizsgáltuk. Végül volt egy feldolgozó beszélgetés is, ahol a gyerekek elmondhatták véleményüket, majd egy kézműves agyagozásban a saját élményeiket alkotássá formálhatták – mondta a baon.hu-nak Dely Géza.

Pozitív visszhang a szülők körében is

Bíró Györgyi Anna igazgatónő hangsúlyozta: a programsorozatnak pozitív visszhangja volt, mind a szülők, mind a gyerekek körében, hiszen − mint fogalmazott − azt tudjuk a legjobban átélni, amiben részünk van. − A hét zárásaként február másodikán, az intézmény névadójának napján, ünnepi szentmisét mutatott be dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke, ami nagy megtiszteltetés számukra − tette hozzá az igazgatónő.

A szentmisét követően az iskolában rövid ünnepi műsort mutattak be az iskola tanulói, majd egy fogadással zárult a Szent Balázs-hét.