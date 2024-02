Két meghívott vendég, Csubákné Besesek Andrea konduktor és dr. Turi Katalin gyermekorvos vett részt az eseményen, rövid interaktív előadást tartottak. Szó volt egyebek mellett arról, hogy a gyermekeknél figyelembe kell venni a digitális eszközök potenciális hátrányait, különösen hatéves kor alatt.

Fotó: Márton Anna

– Tapasztaljuk azt, hogy sajnos a gyermekek mozgásfejlődése nagyon elmarad a szokásostól, a digitális eszközök használata nagyon hátrányosan befolyásolja a mozgásfejlődésüket, és ehhez egy szakember segítségét kértük. Az interaktív előadás során Csubákné Besesek Andrea konduktor a mozgás fontosságáról beszélt, a gyermekorvos pedig az óvodában leggyakrabban előforduló betegségekről, azok tüneteiről tartott előadást a fiatal szülőknek. Szó volt arról, hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni, melyik az a pont, ahol már a közösségbe a gyermeket nem érdemes bevinni, és elvinni orvoshoz. Ezt követően az aktuális programjainkról, témáinkról volt szó – mondta hírportálunknak Gyulai Franciska, a Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda telephelyvezetője.

Fotó: Márton Anna

Csubákné Besesek Andrea konduktor előadásában kiemelte a mozgás fontosságát, a mozgás hatását az agy fejlődésére. A konduktor hangsúlyozta, a digitális eszközök használata sok előnnyel járhat, például oktatási lehetőségek és szórakozás szempontjából, de fontos megtalálni az egyensúlyt, ezért szabályozni kell.

Fotó: Márton Anna

– Az agyi tevékenységet, az értelemfejlődését befolyásolja a mozgás. A digitális világ veszélyeiről is beszéltem. Természetesen haladunk a korral, és tudjuk azt, hogy sok mindenre jók a különböző számítógépes programok, lehetnek fejlesztő játékok életkori sajátosságnak megfelelően, de nagyon fontos, hogy ezeknek a használatát szabályozzuk, főleg óvodás korban. Igenis határt kell szabni annak, hogy mennyi ideig és hogyan használjuk a tabletet, a laptopot, a számítógépet. Amire leginkább szeretném felhívni a figyelmet, hogy a mozgásnak mekkora szerepe van az értelmi fejlődésben. Arra is felhívtam a szülők figyelmét, hogy mennyire fontos az, hogy a gyermekekkel játsszunk, hogy a gyerekek megtapasztalják kézzel is, szó szerint, hogy milyen egy játékot megfogni. A digitális világban mindez elmarad, nem foghatják meg. A labdázás fontosságáról is szót ejtettem – mondta Csubákné Besesek Andrea.