Tóth István vőfélynek nem ez volt az első ilyen szervezése. Saját településén, Tiszaalpáron már kilenc alkalommal mutatkozott be társaival együtt. Sajnálatos módon a Covid miatt ki kellett hagyni néhányat. Ezúttal új helyszínen, Nyárlőrincen szervezte meg a lakodalmas zenekarok és vőfélyek találkozóját, amiből hagyományt szeretnének teremteni.

– Ez a tizedik találkozó, de Nyárlőrincen az első, mondta a főszervező. – Nyárlőrincen jóval kedvezőbb feltételek mellett tudtuk, tudjuk az elképzeléseinket megvalósítani, mint Tiszaalpáron A hozzám közelálló vőfélybarátokat szoktam meghívni, ezúttal kilencen voltunk. Mi hétköznapokon is összejárunk horgászni, szórakozni, biliárdozni, ha van időnk. Így szeretettel hívom őket az ilyen alkalmakra. Nagy István Kiskunhalasról, Boros Attila Ballószögről, Lázár László, Ollai István, Kádasi Zoltán Szentesről, Galauner Péter és Takács Szabolcs Nagykőrösről, Kiss Zoltán Kiskunfélegyházáról érkezett − sorolta Tóth István.

A ceremónia a hagyományoknak megfelelően kezdődött. Először a főszervező köszöntötte a jelenlévőket, aki elmondta, hogy a találkozóból összegyűlt pénzből kétszázezer forinttal támogatják a helyi óvodát és bölcsődét. Pénzváltó István polgármester is köszöntötte a jelenlévőket. Aki azt hangsúlyozta, hogy szereti az új dolgokat.

A nagykőrösi Zengő és a kecskeméti Szilvási zenekar gondoskodott a jó hangulatról. A vacsorát a nyárlőrinci főzőmester Baksa László készítette, aki öt bográcsban főzte a marhalábszár pörköltet.

A kiskunhalasi Nagy István pontosan emlékszik arra, hogy mikor volt először vőfély. – 1993. május 15-én volt az első, az egyik munkatársamnak a lánya ment férjhez, az ő lakodalmukon mutatkoztam be először. Előtte egy fél évig aktívan tanultam, aminek az lett a következménye, hogy alapból 62 oldalt tudok elmondani. Kikérésből, menyecske táncból, bármiből, de ha szülő hiányzik, az sem probléma, azt is át tudom hidalni. A harminc év alatt több, mint háromszáz lakodalomban voltam vőfély. A kilencvenes években szinte minden hétvégén volt lakodalom. A Covid után ez hézagossá vált, de azt is mondhatnám, hogy hanyatlik, mert a lakodalmak az amerikai szokásokhoz hasonlóan a kerti partik felé fordultak el, ahova ceremónia mestereket hívnak − mondta.

Minden vőfélynek van egy botja, amire az ifjú pár szalagot köt, amin a nevük szerepel és a házasságkötésük időpontja. Nagy István sok felé járt már, még a határon túl is. A Tóth István által szervezett lakodalmas zenekarok és vőfélyek találkozóján pedig minden egyes alkalommal ott volt. Tapasztalata szerint a fiataloknak hiányzik a tánctudása, pedig az is csak akkor okoz örömöt, amikor már jól tudják ropni. Az, hogy mennyi ideig lehet vőfélyeskedni, ez egyénektől függ. Addig, míg nem felejti el a mondókáját. Kiskunhalason volt egy vőfély, akik 84 éves koráig űzte ezt a foglalkozást. Mivel Nagy István még csak 65 éves, van még neki ideje szórakoztatni a fiatal párokat és hozzátartozóikat.