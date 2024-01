A 250 éves évforduló megünneplésére hónapok óta készülünk, s bár az anyagi feltételek nem teszik lehetővé, hogy grandiózus terveket valósítsunk meg, igyekszünk a jubileumhoz méltó eseménysort kínálni a város lakosságának és az ide érkező látogatóknak – kezdte beszámolóját Rosta Ferenc.

Az alpolgármester az egész éves kulturális és sport programokból 10 olyan eseményt emelt ki, melyek valamilyen szempontból különlegesek és összekapcsolódnak.

Megtudtuk, hogy a rendezvénysorozat január 19-én, pénteken reggel sajtótájékoztatóval kezdődik, amikor részletesen bemutatják a programokat, a városról készült imázsfilmet és előzetesen szót ejtenek a jubileumra készült képeskönyvről is.

A programsorozat nyitórendezvénye szintén január 19-én lesz. A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban Görög Anita fotókiállításának megnyitójával indul az jubileumi esemény. A Szép Félegyháza című kiállítás azért is lesz különleges, mert a kiállított nagyméretű fotók lényegében a képeskönyv egyes fotóit hivatottak bemutatni, de ezáltal önálló életet is adva a nagyszerű város és a várost körülölelő természeti képsoroknak – fogalmazott Rosta Ferenc. Hozzátette, a nyitó eseményen bemutatkoznak a rendezvénysorozat háziasszonyai: Bajzák Andrea, Keresztes Tünde és Vargáné Rácz Judit.

A 250 éve város Kiskunfélegyháza című képeskönyv ünnepélyes bemutatója február 2-án, pénteken lesz a városháza dísztermében. Rosta Ferenc elmondta, a 250 oldalas reprezentatív, angol és magyar nyelvű kiadványt másfél évig készítették. Hangsúlyozta, igazán büszke arra, hogy a könyv kizárólag félegyházi polgárok, lokálpatrióták, szakemberek közreműködésével valósult meg. Kiemelte, hogy a könyv elkészítésében legfőbb segítője volt Görög Anita, aki a fotók nagy részét készítette, és Nagy Ferenc, akinek grafikai munkát köszönheti. Az alpolgármester, mint a könyv szerzője elmondta, azt tervezik, hogy a kiadványt minden ballagó, illetve negyedéves középiskolás diák ajándékba kapja.

Kiemelte a programok sorából az ünnepi gálaműsort, mely február 4-én, vasárnap lesz a Művelődési Központ színháztermében, de előtte dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érseke ünnepi szentmisét tart a Sarlós Boldogasszony-templomban. A dátum azért fontos, mert ezen a napon írta alá Mária Terézia a várossá nyilvánításról szóló dokumentumot.

A gálaműsorban is elsősorban félegyházi, illetve félegyházához kötődő előadók, művészek lépnek fel. Ekkor kerül sor a jubileumi esztendő tiszteltére létrehozott egyszeri alkalommal megkapható kitüntetések átadására azok részére, akik az elmúlt 30-50 esztendőben folyamatosan kiemelkedő munkát végeztek a városban – részletezte az alpolgármester.

Régi adósságát törleszti a város március 15-én, amikor felavatjuk Rieger Tibor, Kossuth-díjas szobrászművész Boczonádi Szabó Józsefről készült szobor portréját a Kossuth utcán, a volt Helyőrségi Művelődési Otthon előtt. Ez az esemény azért is fontos, mert az 1848-49-es szabadságharc félegyházi hőséről eddig méltatlanul kevés szó esett Félegyházán – hangsúlyozta a városvezető.

A Városalapítók Hete mindig is gazdag volt eseményekben, de az előttünk álló is számos különlegességet tartogat. Május 17-26. között lesz Kiskun Expo, a Mórák találkozója – hiszen 2024 Móra Emlékév is egyben –, Petőfi 200 emlékfutás, mazsorett gála és diákfesztivál is. Az idei Miénk itt a tér szabadtéri kiállításon Monostori Ferenc, homokszobrász mutatkozik be, aki a Móra évforduló tiszteletére három méteres nagyságú homokszobrot készít az íróról. A szobor megalkotása egy hétig tart, leleplezése a Mórák találkozója keretében május 25-én, szombaton lesz.

Ugyancsak hiánypótlásként leplezzük le június 11-én a Petőfi sétányon, a műfordítók emlékoszlopainak hiányzó darabját, a kínai Bai Mang domborművét, amely Kis Virág keramikus alkotása.

Az ősz különleges eseményén összekapcsolódik a Móra Emlékév a jubileumi esztendővel, a Félegyházi Táncszínház ugyanis Móra Ferenc műveiből készült táncjátékot állít színpadra.

Szeptemberben a XXV. Kiskunfélegyházi Libafesztivál is a 250 éves jubileum jegyében zajlik majd, mint ahogy decemberben az adventi programok is. A rendezvénysorozat december 22-én ünnepi szentmisével zárul a Szent István-templomban – összegezte Rosta Ferenc.