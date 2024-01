Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást csütörtökre vonatkozóan.

Főutak:

Az 5-ös főúton,

- Alsónémedi belterületén, a 25-ös kilométernél kábelt kötnek be, mindkét irányban útszűkület mellett dolgoznak.

-Kecskemét átkelési szakaszán a 86-os km-nél útépítők dolgoznak, a fél útpályát lezárták.

Az 52-es főúton Kecskemét kivezető szakaszán, a 3-as és a 4-es kilométer között kábelfektetés miatt a külső sávot lezárták.

Az 52-es főúton, Kecskemét nyugati határában egy villanyoszlopot cserélnek ki. A 7-es kilométernél levő munkaterület mellett útszűkületen kell áthajtani a Solt felé közlekedőknek.

Az 53-as főúton Soltvadkert és Pirtó között, a 42-es kilométernél a vasúti átjáróban dolgoznak. A forgalmat helyben kiépített terelőúton irányítják.

Az 54-es főúton

- Bócsa térségében, a 38-as és a 39-es kilométer között légvezetéket telepítenek, a Jakabszállás felé haladók útszűkületre számítsanak. Napközben alkalmanként jelzőőrös irányítás is várható.

- Soltvadkert és Kecel között több helyen is az útmenti fákat vágják ki. Az 53-as és az 57-es kilométer között szakaszonként félpályás lezárásra és jelzőőrökre számítsanak! A fék kidöntésének idejére a forgalmat rövid időre meg is állíthatják!

Az 55-ös főúton, Felsőszentiván térségében, a 83-as és a 85-ös kilométer között, csatornáznak, mindkét irányban felbontották a burkolatot, útszűkületen kell áthajtani.

A 441-es főúton, Nagykőrösön, a 17-es kilométernél körforgalmú csomópontot építenek, félpályás lezárás van érvényben.

Nem közlekedik a komp:

A Dunán,

- Pilismarót-Basaharc és Szob között üzemeltető hiánya miatt,

A Tisza felső szakaszán

- Tímár és Zalkod között műszaki okok miatt.

A Tisza középső szakaszán

- Tiszatardos-Tiszalök között magas vízállás miatt,

- Vezseny és Martfű között műszaki okok miatt, továbbá

- Tiszaroff és Tiszasüly között sem.

A Tisza alsó szakaszán,

- Mindszent és Baks között a magas vízállás miatt és

- Csongrád-Csépa között sem, helyette személyszállító dereglye viszi át a gyalogosokat,

A Szamoson, Szamossályi - Porcsalma között a magas vízállás miatt.

A Sajón, Girincs és Sajószöged között a téli üzemszünet miatt.