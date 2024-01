Szommer Károly György, a Bácsalmás Város Járási Hivatal hivatalvezetője elmondta, hogy tíz évvel ezelőtt tartották meg az első újévi koncertet. A kezdeményezés jónak bizonyult, hiszen most már hagyományosnak is mondhatóak ezek az összejövetelek. Amit az elkövetkező években is szeretnének folytatni az összetartozás jegyében.

Ezt követően Németh Balázs, Bácsalmás város polgármestere mondott újévi köszöntőt.

Az idei hangversenyen a Madarasi Fúvószenekar lépett a színpadra Szente Alfonz karmester irányításával. A tucatnyi műsorszámból álló színvonalas produkciót a közönség nagy tapssal jutalmazta.