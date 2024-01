Kothencz Lajos, a vadásztársaság elnöke hírportálunknak elmondta, hogy nyolcvanan indultak a szombat reggeli eligazítás után vadászni, amely a három állat elejtésével eredményesnek nevezhető. Egy évben többször is van dúvadgyérítési akció. Becslése szerint 200-250 róka lehet a térségükben, míg aranysakálból valamivel több is. A népi nyelven nádi farkasnak, vagy toportyánnak is nevezett állat azért veszélyes, mert elpusztítja az őzgidákat, a nyulakat, a fácánokat. Mivel családokban élnek, egy – egy falka akár a nagy testű vadat, így egy szarvast is képes elejteni. Ez utóbbi állat hasonlít a farkasra, a nádasban vagy olyan helyen bújik meg és neveli a családját, ahová ember nehezen jut be.

A vadászterület határos a nemzeti parki területtel, ahol nyugalomban tudják a családokat felnevelni ezek az állatok. Majd onnét más területekre mennek át, és ott ritkítják a vadállományt. A Kossuth Vadásztársaság vadászai év közben sem kegyelmeznek a dúvadoknak, Kothencz Attila és Oravecz Gergő tavaly 20 rókát, és 25 aranysakált pusztítottak el. A szombati dúvad gyérítés mellett vasárnap fácánokra mentek a vadászok, akik között volt amerikai, szlovákiai, erdélyi és az ország különböző területéről érkező vendég is.

A társaságnak Kothencz Lajos főzött a szombat este a vadászházban. Orja leves és szarvaspörkölt volt a menü. Az idén 22 vadászatot tervez a társaság, ezért is nevelnek minden évben több ezer fácánt.

Több tízezer lehet a nádi farkas száma

Az aranysakál 11-15 kilogramm tömegű ragadozó, amely hasonlít a farkashoz. Nagyobb és ravaszabb, mint a róka. Fennmaradását a táplálékok iránti igénytelenségének és az átlagosan 7-8 körüli szaporulatának köszönheti amellett, hogy természetes ellensége nincs idehaza, ezért kell a létszámát az embernek szabályoznia.