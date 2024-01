A településvezető rövid köszöntőjében elmondta, nagyon sokat köszönhetnek a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzatnak és az általuk koordinált Terület- és Településfejlesztés Operatív Programnak, melynek keretében több mint 620 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a nagyközség.

Ötvenmillió forint támogatást kaptak az I. számú háziorvosi rendelő fejlesztésére.

A Mátyás király utcai orvosi rendelő rekonstrukciójára az épület műszaki elavultsága miatt volt szükség. A több mint százéves épületben a mosdók nem feleltek meg a kor elvárásainak és a hatályos jogszabályoknak sem, ugyanakkor a tetőszerkezetet is fel kellett újítani, az egészségre és környezetre káros palatető fedést le kellett cserélni, valamint a felújítás energetikai szempontból is indokolttá vált.

Az átalakítás során bővítették az orvosi rendelő alapterületét. Így ma a rendelő mellett két kezelő, egy diagnosztikai szoba, egy tágas előtér, valamint külön akadálymentes és normál mosdók állnak a betegek rendelkezésére. A diagnosztikai szobában vérvétel és EKG vizsgálatok elvégzésére is lehetőség van. A beruházás során leszigetelték az épület, kicserélték a nyílászárókat, valamint napelemes rendszert is telepítettek. Mindezek mellett korszerűsítették az épület villamosenergia- és vízvezeték hálózatát és a fűtési rendszert is – részletezte dr. Vancsura István.

A polgármester arról is beszámolt, hogy az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatással valósult meg a helyi Árpád Fejedelem Általános Iskola energetikai korszerűsítése.

Több mint 140 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a település az iskola épületszerkezeteinek utólagos hőszigetelésére, külső nyílászáróinak cseréjére, napelemes rendszer telepítésére, valamint részleges akadálymentesítésére. A fejlesztés alapvető célja – összhangban a pályázati felhívás célkitűzéseivel, valamint a hazai és EU stratégiával – az energiahatékonyság fejlesztése és a megújuló energiaforrásokat hasznosító rendszerek terjedésének elősegítése volt. Továbbá a fejlesztés fontos célja volt az intézmény fenntartási, üzemeltetési költségeinek mérséklése, a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a gyermekek és az intézmény dolgozói számára a tanulási- és munkakörülmények javítása.