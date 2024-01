Csorba Sándor, a Határvédelmi Tagozat elnöke, egyben a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese a tavalyi év legfontosabb statisztikai adataival kezdte beszámolóját. Elmondta, hogy összesen 10 323 polgárőr több mint 122 ezer órában látott el határvédelmi szolgálatot 2023-ban. A rendőrséggel közösen több mint 25 ezer szolgálati órát töltöttek a határvédelemben részt vevő polgárőrök, csaknem 15 ezer elfogásban működtek közre, és több mint 2900 alkalommal tettek jelzést illegális migránsokkal kapcsolatban. Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében összesen több mint 85 ezer migráns elfogásában működtek közre a polgárőrök. A Határvédelmi Tagozat munkáját 119 egyesülettől 2373 polgárőr segíti – hangzottak el a legfontosabb adatok a tagozat elnökétől. Az előző év jelentős eseményei között említette Csorba Sándor, hogy csapatzászlót kapott a tagozat az OPSZ elnökségétől, és köszönetet mondott a polgárőrök Schengeni határszakasz védelmében betöltött szerepéért, áldozatos munkájáért.

Fotó: Horváth Péter

Az elnök emlékeztetett, hogy február 19-től lép hatályba a polgárőrségről szóló törvény azon rendelkezése, miszerint a polgárőrök meglévő alapfeladatai mellé a határvédelem is bekerül. Csorba Sándor arról is szólt, hogy a tavalyi évben kiemelt szerepet kapott az oktatás a tagozatban: Csongrád-Csanádban három alkalommal, Bács-Kiskunban két alkalommal tartottak nagyszabású képzést a határvédelemben részt vevő polgárőröknek.

Csorba Sándor az idei gazdálkodásról is szót ejtett. Kifejtette, hogy Belügyminisztérium az OPSZ-en keresztül biztosítja a finanszírozást, így idén is biztos, stabil gazdálkodás jellemzi majd a határvédelemben szerepet vállaló egyesületeket, és magát a tagozatot is.

A migrációs helyzetről Bodor László rendőr alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálatának vezetője tájékoztatta a tagozat elnökségét. A vezető egyebek mellett arról beszélt, hogy jelenleg az elmúlt esztendőkhöz képest csekélyebb a migrációs nyomás hazánk déli határszakaszán. Ez nagyrészt a szerbiai oldalon tett intézkedéseknek köszönhető, melyek keretében megerősítették az ottani északi határ védelmét, de jelentős volt hazánkban tavaly a déli szakasz határműszaki fejlesztése is, ami szintén nehezíti az illegális határsértők átkelését. Bodor alezredes kiemelte, hogy az elmúlt években hatalmas volt a migráció nyomása, sokszor több száz fős csapatok igyekeztek jogellenesen hazánk területére lépni. A rendőri vezető köszönetét fejezte ki a polgárőrök áldozatos munkájáért, amivel a határ védelmében, a határmenti települések lakóinak, és mélységi területeken élők biztonságáért végeztek, s végeznek továbbra is.

Szabó Zoltán, az OPSZ szakmai elnökhelyettese egyebek mellett az idei feladatokról beszélt, kiemelve azt, hogy 2024-ben a polgárőrség hangsúlyt fektet a külterületek védelmére és az illegális hulladéklerakás elleni küzdelemre, különös figyelemmel a megelőzésre.

Fotó: Horváth Péter

Dr. Fekecs Dénes, az OPSZ általános és stratégiai elnökhelyettese, a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke elmondta: büszkeség az, hogy a Határvédelmi Tagozat elnöke egyben a vármegyei szövetség elnökhelyettese, és az egyik tagegyesület elnöke is. Kiemelte, hogy a tagozat nagyon komoly sikereket tudhat magáénak, majd azt hangsúlyozta, hogy az egyesületek számára marad a régi támogatás. Fekecs Dénes is hangsúlyozta az illegális hulladéklerakás elleni küzdelem fontosságát, és kiemelten fontosnak jelölte meg a megelőzést.