Január 27-én, szombaton rendezi meg a II. Kelebiai Böllérnapot a Pereputty Sport és Kulturális Egyesület szervezésében helyi piactéren a tavalyi eseményen felbuzdulva. Reggel 7 órától várják majd résztvevőket zenés ébresztővel és forralt borral, a szervezők 5-10 fős csapatok jelentkezését várják. Lesz kolbásztöltő verseny, böllérek munkájának bemutatója, kóstolók és jó ebédhez szól a nóta, valamint megkóstolhatják az érdeklődők a hájas kalácsot házi szilvalekvárral, amit a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület tagjai készítenek majd el.

Február 17-én, szombaton Kunfehértón és Tompán tartanak disznótoros mulatságot. Kunfehértón reggel fél héttől várják a vendégeket a tájház udvarára, ahol kulturális bemutatót tartanak majd a helyi óvodások és iskolások is, a Kunfehértói Amatőr Tánccsoport a Kunfehértói Nyugdíjas Klub, a Losteras Zenekar, este 20 órától pedig a Dupla Kávé lép színpadra.

Tompán a művelődési ház belső parkolójában várják reggel 8 órától pálinkás bemelegítővel az érdeklődőket, a helyi folklór műsorok mellett a busók is Tompára látogatnak ezen a napon, ahol egész nap ingyen forralt borral és tepertővel kínálják majd a vendégeket. Lesz kolbásztöltő verseny és kirakodóvásár is. A helyi csapatoknak itt is 5 kilogramm darált húst biztosítanak, a vidékről érkezőknek, maguknak kell vinni a hús alapanyagot.