A polgármester elmondta, hogy a magyar kultúra napján látogatást tett Lakatos Pál szobrásznál, abból az apropóból, hogy készül egy szobor Kecskemét városának. Hozzátette, hogy a szobor nem csak a városnak, hanem az egész nemzetnek, valamint minden magyar érzelmű embernek szól, város- és országhatártól függetlenül. A nemzetközi hírű alkotó munkáját a Piaristák terén, a Katona József Könyvtár előtt állítják fel, és március 15-én tervezik avatását.

A szobor absztrakt könyvet formáz majd, és mérete, illetve kialakítása azt is lehetővé tesz, hogy ülőhelyként is funkcionáljon, így közösségi találkozási pont is lesz a kecskemétiek körében.

A polgármester arról is beszélt, hogy február 15-ig lehet beadni a felsőoktatási felvételi jelentkezést. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a Neumann János Egyetem kínálata egyre népszerűbb a leendő hallgatók körében, évről évre emelkedik a jelentkezők és a tanulmányaikat megkezdők száma a kecskeméti egyetemen.

Már négyezer főt meghaladó hallgatói létszámmal bír az egyetem, így gyorsan elérik az ötezer fős kívánt célt. A polgármester elmondta, hogy 2023 szeptemberében több mint 1100 új hallgató iratkozott be a Neumann Egyetemre, és mindhárom kar szakjai népszerűek.

Elhangzott, hogy a műszaki-informatikai képzés stabilan népszerű, és a mérnök és a gépészmérnök, illetve a járműmérnök szakirányok hallgatói létszáma dinamikusan növekszik. Kiugró növekedést ért el a logisztikai és a mérnök informatikus képzés, ott két és félszeres volt a jelentkezési arány. Ennek okát nem csak a képzés minőségében, és a nagyfokú gyakorlati tapasztalatot kínáló duális képzés meglétében jelölte meg a polgármester, hanem abban is, hogy Kecskeméten gyors elhelyezkedés lehetséges az egyetemi diplomával az ipari szereplőknél.

Új szak a turizmus-vendéglátás, ami már csak Szegeden létezik a régióban, így az is népszerű a fiatalok körében. Minthogy Kecskemét régi mezőváros, fontos megemlíteni a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kart, ami szőlészeti, borászati, és egyéb agrár ismereteket biztosít.

Szemereyné Pataki Klaudia azért is ajánlja az egyetemet, mert egyrészt kiváló képzési területei vannak, de fontos megemlíteni azokat a kiegészítő szolgáltatásokat, amelyeket az egyetem nyújt: a duális képzést, az iparági innovációban játszott kulcsszerepet, a tudományos teljesítményt is. Élenjáró szakmai műhelyek működnek az egyetem falain belül szakmai, elég csak a járműfejlesztésre gondolni a maga elektromos és hidrogénhajtású autóival. A polgármester Kecskemét sokoldalúságát is kiemelte, hiszen számos kikapcsolódási lehetőséget nyújt a város a fiataloknak, emellett megannyi sportot űzhetnek, és Kodály városaként a zenebarátok is otthonra lelnek Kecskeméten.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.