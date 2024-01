Korábban beszámoltunk egy hír erejéig arról, hogy a XIV. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztiválon a különleges méz kategória első helyezettje a kiskőrösi Szomor Balázs propoliszos krémméze lett. Az országos rendezvényen 398 mintát ízleltek a döntnökök, és hét kategóriában osztottak elismeréseket. Az egyik kategóriában kapott első helyezést a kiskőrösi méhész.

Szomor Balázs propoliszos krémmézének különleges az összetétele. Erről csak szűkszavúan nyilatkozott a szakember. Mint mondta, több méz alkotja a termékét, amelyhez arányosan propolisz tinktúrát adagolt. Így nemcsak tápláló ez a termék, de immunerősítő is, ugyanis a propolisz fertőtlenítő hatású, baktérium- és gombaölő. Az alkotórészek arányainak az összetételét folyamatos kóstolással alakította ki.

Balázs főállású pénzügyőr, jelenleg gyesen van otthon a harmadik gyermekükkel. Hogy mi vonzotta a méhész szakmához a fegyveres testületnél szolgáló édesapát? A történet érdekes. A családjában senki sem foglalkozott ezzel a réges régi hivatással. A párja családjában viszont igen. Nemcsak a leendő rokonokkal, de a kaptárok világával is megismerkedett Szomor Balázs. Sokszor elhívták segíteni, ő pedig sok könyvet és szakcikket olvasott a szorgos rovarok életéről. A párja meglepte születésnapjára egy méhcsaláddal, és az apósa is ajándékozott még négyet neki. S hogy a szám kerek legyen, még öt családot vásárolt Balázs.

A kihívás számára nem munkát, hanem inkább „mézédes” hobbitevékenységet jelentett. Az évek során fejlesztette a gazdaságot, így ma már száz család életét irányítja – a sajátja mellett – a fiatalember. Mint mondta, számára doppingszerrel felér a fogyasztók, a vásárlók visszajelzése. Kialakult egy törzsvásárlói réteg, akikkel gyakran találkozik. A gyulai országos versenyen elért kiváló helyezés, pedig az elmúlt egy évtized munkájának a szakmai elismerése.

Hangsúlyozta: a mézverseny azért is fontos, mert ez az egyetlen nagy megmérettetés idehaza. Míg például a borászok jó néhány versenyre vihetik el a termékeiket, a falusi mustrától az országos rendezvényekig bezárólag, addig náluk csak egy fontos értékelő szakmai versenyfórum van.

Ilyenkor télen, bár hideg van, a méhek fűtik a kaptárokat, várják a tavaszt. A természet megújulásakor indul Szomor Balázs a méhcsaládjaival, hogy Bács-Kiskun, Pest, Nógrád, Baranya és Somogy területeire kiengedje a méheket, akik elvégzik az éves munkájuk nagy részét, hogy mi, fogyasztók hozzájuthassunk a mézünkhöz. De ami ennél is fontosabb, beporozzák a növényeket.

A kiskőrösi méhész büszkén mesélte, hogy a galagonyaméze három éve megkapta a Nemzeti Parki Termék védjegyet. Sőt, Kiskőrösi Városi Méz névjegyet is megszerezte a település elöljáróságától is, mivel van olyan méze, aminek az alapanyagát a rovarok a településen gyűjtik össze. Mint mondta, a gyerekeinek a kedvence a repceméz, a felesége a galagonyát szereti. Ezek mellett akác-, selyemfű-, hárs-, propoliszos- és vegyes virágmézeket is termel. Ahhoz, hogy stabilan álljon a száz családos vállalkozás, folyamatosan fejlesztenie is kell technikailag a méhészetet. Mint mondta, minden évben meg akarja magát méretni az országos versenyen. Ahhoz, hogy a vásárlóinak a kegyeit megtarthassa, bővítse azok körét, mindig valamit hozzá kell tenni a tudásához. Ennek pedig a legjobb visszajelzését a versenyek szolgálják – mondta Szomor Balázs.