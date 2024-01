– Épphogy kezdtétek megismerni egymást, az osztályfőnök alig kezdett bele a megnevelésetekbe, a közösségépítésbe, a következő tanévben kezdhette az egészet elölről. Innen visszatekintve szinte minden csak gyerekjáték volt. Aztán idén hirtelen ti lettetek az iskola királyai, a közösségi tér urai, a végzősök. Lassan, de biztosan telik el ez az utolsó év is, kevesebb játékkal, több komoly gondolattal. Pár hónap együttlét és elballagtok, leérettségiztek. Már most mondom, nem baj, ha nem leszel kitűnő. Olyan ember sosem lesz boldog és ezáltal kiegyensúlyozottan sikeres, aki minden területen a maximumot akarja nyújtani. Mint ahogy eddig, ezután is mindenki okkal érkezik az életedbe. Lesz, aki csalódást tartogat majd, ami által erősebbé válsz, és lesz, aki a hitet adja majd vissza. Lesz, aki átsegít egy nehéz szakaszon, és lesz olyan, aki majd akadályt épít neked, hogy átléphesd azt. Lesz, aki az érintésével épít számodra reményt egy szebb holnaphoz és lesz olyan is, aki majd csendben átölel és te szavak nélkül s tudni fogod merre menj tovább. Okkal vannak melletted, és ha végeztek, átadtak mindent, ami neked szólt, majd mennek tovább az úton. Ne sirasd hát őket, adj hálát, hogy minden, ami történt, megtörténhetett. Légy hálás, hogy lehettek, hogy te lehettél, hogy többé válhattál, néha sebekkel, öleléssel és áldással, de mindig több lettél. Velük és általuk, azokkal, akik melletted rendeltettek a hosszú úton: szüleid, barátaid, tanáraid. Most azonban az érettségi veszélye nem fenyeget közelről, most inkább az ünneplés ideje van. A szalagavatónk mindig közel esik a karácsonyhoz, így a fénye nagyon szépen egybeolvad az ünnep csillogásával. Ahogy kezdtem tehát, hagy kanyarodjak vissza a szépség fogalmához, amely a télben, a karácsonyi csillogásban, a ti ragyogó arcotokban, és ruháitokban olvad itt össze – mondta ünnepi beszédében Hajdók Róbert.

Végül a diákokat, szülőket, vendégeket arra kérte, hogy adják át magukat a zene és a tánc örömének, mindenkinek szép estét és kellemes szórakozást kívánt. A végzősök bemutatták vidám, színvonalas műsorukat, végül a hagyományos össztánccal zárult az ünnepség.

