– „Az áldozatok kőbe vésett nevei figyelmeztetnek a háború szörnyű pusztítására” – hívta fel a figyelmet a politikus, aki arra emlékeztetett, hogy a 20. század két világháborút és két véres diktatúrát is hozott. – „Elszomorító, hogy a szomszédunkban jelenleg is háború dúl, ahol magyar nemzettársaink is életüket vesztik, és elszomorító, hogy háború tört ki a Közel-Keleten, és zajlik a világ számos pontján a 21. században is” – fűzte hozzá a képviselő, aki szerint ma nem kell ekkora áldozatot hoznunk a harcmezőn, de más módon, más körülmények között kell helytállni a mindennapokban az országunkért, a hazánkért, a jövőnkért, a magyar megmaradásért.

A megemlékezésen a KRK Szilády Áron Gimnázium diákjai adtak emlékműsort, amelyet Palásti Károly gimnáziumi tanár állított össze. A műsorban Gyenizse Ildikó, a gimnázium pedagógusa családja személyes emlékein keresztül, kivetített korabeli fotókkal idézte fel nagypapája történetét, aki Tiszaalpárról vonult a háborúba, de a doni ütközetből nem térhetett haza.