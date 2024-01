– December 14-étől bővült a Rádió 1 hálózata, és immár Kecskeméten, és a vármegye számos településen hallható. Milyen előzményei voltak e jelentős lépésnek?

– A tárgyalások egy éven át tartottak. Először 2023 januárjában ültünk asztalhoz, és december lett, mire megállapodtunk. Azért tartott ilyen hosszú ideig, hogy mindenkinek a kedvére való legyen a fúzió, és ebbe beleértem a Gong Rádió hallgatóit is.

– Fúziót említ, ez pontosan mit takar?

– A fúzió merőben más mint a többi, korábban a Rádió1-hez csatlakozó vidéki rádió szerződése. Az általános gyakorlattal szemben nálunk a saját műsoridő tisztán hét óra lett, ezzel szemben máshol ez mindössze kettő óra. Kecskeméten a megszokott 96,5 MHz-en minden nap 10 és 17 óra között mi, a régi gongos csapat adjuk a műsort, ugyanazzal a tartalommal, de feszesebb megszólalásokkal. A többit pedig a Rádió1 biztosítja, ennek keretében 6 és 10 óra között Balázsék reggeli műsora szól, 17 óra után pedig a Rádió 1 DJ-k kapnak teret.

– A hét óra elég jelentős. A teljes csapat maradhatott?

– A reggeli műsorunktól búcsút vettünk, ahonnan Farkas Gábor távozott magától, pályát szeretne módosítani. Mindenki más azonban maradt a stábból. Így a hallgatók továbbra is hallhatják a különböző műsorokban 10 és 17 óra között Faragó Mikit, Vizi Zalánt, Kincses Szabit, Orosz Fannit, Puha Évát, Nagy Tibit, Csongrádi Tamást, Kormos Zsoltot, Király Andort és Holló Róbertet.

– A változást hogyan fogadták a kollégák?

– Én úgy látom, élvezik, nyitottak az újra, könnyen alkalmazkodtak. A kezdeti bizonytalanság gyorsan elmúlt, jól érzik magukat. Megnyugodtak, mert látják és érzik, hogy továbbra is számítunk rájuk.

– Egy hónap távlatában: milyen visszajelzések érkeznek a hallgatóktól?

– Számokat még nem tudok mondani, mert az első mérések januárban még alig pár napot, hetet tudtak alapul venni, miközben a húzó reggeli műsor, a Balázsék műsorvezetői, Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri javarészt szabadságukat töltötték. Az igazi mérvadó adatok áprilisban várhatók, én is kíváncsian várom. Azt viszont már látjuk, érezzük, a hallgatók megnyugodtak, hogy nem szűnik meg a kedvenc rádiójuk. Új néven, kicsit más tartalommal, de velük van minden nap. Van még egy hallgatói rétegünk, akik már korábban is közeli, más frekvenciákon hallgatták a Rádió1-gyet, ők most csatlakoztak hozzánk, és üdvözölték a fúziót.

– Ha nem árul el kulisszatitkot, mely sávok a legdominánsabbak a rádiózást illetően?

– A kereskedelmi rádióknál, így nálunk is a reggeli sáv a leghallgatottabb. Éppen ezért fontos, hogy olyan műsor szóljon, mely népszerű és kedvelt a hallgatók körében. Ma Magyarországon Sebestyén Balázsék húzónévnek számítanak, Kecskeméten is sokan szerették már őket azelőtt is, hogy megérkeztek a mi frekvenciánkra a Rádió1-gyel való fúziónk eredményeképp. Az esti sáv a hallgatók létszámát tekintve kevésbé erős, annak a hallgatói köre is teljesen más. Azokban az órákban a DJ-knek van nagy sikere, az igazi mai slágereknek. E téren pedig a Rádió1 élen jár. Ígérem, ha megérkeznek áprilisban a hallgatottsági adatok, a baon.hu és a Petőfi Népe lesz az első a rádiónk után, ahol közreadjuk az eredményeket.

– A korábbi, jól megszokott Gong Rádió honlap jelenleg „alszik”. Mikorra várható az új internetes oldal?

– Már készül, reményeim szerint februárban első felében debütál. A naprakész információnk addig is közösségi média felületeinken, a Facebook és az Instagram-oldalainkon megtalálhatók. A telefonos és email-es eléréseink azonban nem változtak.