A bejárat fölött látható szobrok kezéből évtizedekkel ezelőtt egy felújítás során tűntek el a harsonák. Az eredeti darabok elő sem kerültek, ezért újakat kellett készíttetni, ami azonban nem volt egyszerű folyamat. A napokban viszont sikerült visszahelyezni az újonnan megalkotott harsonákat az angyalok kezébe, melyeket február 4-én, Félegyháza várossá nyilvánításának 250 éves évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi szentmise keretében Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke áld meg – tudtuk meg Balla László, alpolgármestertől, a körzet önkormányzati képviselőjétől.

Elmondta, régi adósságát törlesztette a város a harsonák visszahelyezésével. A városvezető hangsúlyozta, nem volt egyszerű a hangszerek újra gyártása és visszahelyezése sem, mert az angyalszobrok törékeny keze is megsérült a korábbi felújítás során. Ugyanakkor biztonságos és időtálló megoldást kellett találni a harsonák kivitelezéséhez és rögzítéséhez – sorolta az alpolgármester. Hozzátette, a félegyházi mesterek próbálták fényképek alapján elkészíteni az eredeti hangszerek másolatát, de azok nem hasonlítottak a hagyományos, „angyali” harsonákra. Végül dr. Tarjányi József egy keszthelyi útja során fedezett fel egy bádogos mestert, akinek a háza előtt kiállított művészi munkákból arra következtetett, hogy alkalmas lehet a harsonák megalkotására.

Fotó: Vajda Piroska

A már nyugdíjas keszthelyi mesternek felcsillant a szeme a felkérésre és örömmel vállalta megbízást. A két harsona a megadott időre el is készült. A mester amikor megtudta, hogy a harsonák a templom bejárata fölött lévő angyalok kezébe kerülnek, hozzájárulásként felére csökkentette az árat. Tehát az ő felajánlása is része a megvalósulásnak. A harsonákat karácsony előtti napon Bozóki István, kőfaragó mester és fia, András egy emelődarus kocsiból visszaszerelte az az angyalok kezébe, így templomba igyekvő híveket immár harsonával köszöntő angyalok fogadják – számolt be a részletekről dr. Tarjányi József, akitől azt is megtudtuk, félegyháziként fontosnak tartotta felkarolni az ügyet, hiszen egykor az ősei az Oskola utcai Tarjányi házból jártak az Ótemplomba, ahol megkeresztelték őket és ahová életük végig jártak.