Ábrahám-Fúrús Piroska az elemi és a polgári iskola 4-4 osztályát is szülőhelyén, Kiskunmajsán végezte. Kiskunfélegyházán érettségizett és a tanítóképző 3.-4. évfolyamát is ott fejezte be. Gyakorló évre Palotabozsokra került, képesítővizsgát 1953-ban tett. A kezdeti években tanítónőként lakóhelyétől távol, Szellőn dolgozott, ott négy tanévet töltött el. 1957-től saját kérésére a Kiskunmajsához tartozó, Marispusztai Általános Iskolában nevelte, oktatta tanítványait, két tanerős négyosztályos összevonású iskolában. Nevelő-oktató munkájának köszönhetően tanítók, tanárok, mérnökök, orvosok kerültek ki kezei közül. Tizenkét év után – egészségi okokra hivatkozva –, bekerült a majsai általános iskola mellett működő kisegítő iskolába. Időközben tanulmányait is folytatta, 1979-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia szakon szerzett másoddiplomát. 1982-től a helyi Móra Ferenc Általános Iskolában igazgató-helyettesként dolgozott nyugdíjazásáig, 1990. január 2-ig. Ezt követően még négy évig félállásban tovább folytatta a nevelő-oktató munkát. Ezután a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában meghívásra, mint felzárkóztató pedagógus dolgozott még tíz évet. A rubinokleveles tanítónő munkáját többször is kitüntetésekkel ismerték el.

Patkós Zsolt polgármester nyújtotta át a díjat

Fotó: Tapodi Kálmán

Katolikus vallását mindig vállalta és aktív szerepet töltött be a majsai egyházközségben, ahol az önkéntes tevékenységéért 2017-ben a Kiskunmajsai Egyházközségért díjat vehetett át.