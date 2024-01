Az ismert kecskeméti meteorológus először a karácsony előtti havazás hátteréről szólt. Elmondta: december 23-án havazott Kecskeméten is. Ha az elmúlt évekre visszatekintünk, egy tisztességes mennyiségű hó lehullott, amiből már másnap délre gyakorlatilag semmi nem maradt. A felmelegedést alapvetően egy zonális áramlás okozta. Nyugat-keleti irányú áramlás, nyugat-keleti irányú szél volt a jellemző, mely az Atlanti-óceán felől sokkal melegebb, enyhébb hőmérsékletet hozott hozzánk, a Közép-Európai térségbe. Ez okozta a karácsony környéki 15 fokot, mely még az új év első hetében is kitartott.

Mi okozta a kemény hideget?

Ország Ferenc viccesen megjegyezte: az igazi tél megvárta a téli szünet végét, és az első tanítási napon köszöntött be, január 8-án. A már említett Atlanti-óceán felől érkező áramlás hozta az enyhébb légtömegeket a Közép-Európai térségbe. Most a mediterrán ciklon okozta keveredési zónának az eredménye, hogy az északi térségből a hidegebb levegő, a sarkvidéki hideg megérkezett hozzánk. Kitölti a teljes Kárpát-medencét, nyugvó pontra került. Volt olyan éjszaka, amikor -10 fok alá süllyedt nálunk is a hőmérséklet. Csapadékot viszont nem vagy csak alig hozott Kecskemét térségére. Máshol több esett, például Baja vagy Pécs környékén.

Átlagos januári idő várható

Ország Ferenc kitért a beszélgetés során a következő napokra is. Jövő hét elején változik az áramlásnak az iránya, egy déli és dél-nyugati áramlás lesz. Szél lehet, és ezzel megint egy kicsit melegebb légtömegek érkeznek fölénk, de ez nem azt jelenti, hogy visszatérünk a 15 fokokhoz. Napközben +4 és -6 fok lehet, éjszaka kisebb faggyal. Mondhatni átlagos januári időjárás várható. Csapadék valószínű, de változó intenzitással az egyes területeken.

Január közepén még nem jelenthetjük ki, hogy vége a télnek. Február és március még tartogathat nekünk érdekes meglepetéseket a tél szempontjából.

