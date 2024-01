Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Olvasói fotó

Emlékezés

Kecskemétről Kis Mónika és családtagjai az édesanyjára, Kis Károlyné Mészáros Juliannára és nagymamájára, özv. Tóth Albertné Hegedűs Juliannára emlékeznének. A nagymama 1985 januárjában hunyt el. Az édesanya 2020 novemberében halt meg, most januárban lett volna 84 éves. Emléküket ma is szívükben őrzik, Mónika mellett fia, Zsolti, testvére, Kati, és nagynénje, Banó Istvánné Szabadszállási-Tóbi Magdolna. A fotón középen a nagymama, jobbról az édesanya, balról a testvér, Magdolna látható.

Olvasói fotó

Balatoni emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi, 80-as évekbeli fotóval idézné fel a régi szép időket. Egy balatoni iskolai tábor pillanatát örökítette meg a parton.

Olvasói fotó

Fronton

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy újabb régi katonai fényképet mutatna be. A Magyar Királyi 29. Honvéd Gyalogezred az I. Világháborúban a hadkiegészítését Kecskemétről és környékéről kapta. A képen a 29. gyalogezred I. zászlóalj parancsnoka és tisztjei sorakoznak a fronton 1917-ben.

Olvasói fotó

Családi körben

Páhiról Andrássy Gyula egy családi fotóval nosztalgiázna, mely több évtizeddel ezelőtt készült. A képen ő és felesége, Makány Mária látható a rokonság körében.

Olvasói fotó

Öregdiákok

Kecskemétről Horváth József 1973-ban végzett a Jókai Mór Általános Iskolában. Osztályfőnökük Czégányné Mihala Mária volt. Nagy örömükre részt vett a tavalyi 50 éves osztálytalálkozójukon. Külön érdekesség, hogy az ötven év alatt most először találkoztak az öregdiákok. A régi osztályképen láthatók: felső sorban Horzicki Imre, Petromán Gyula, Polgár Tibor, Horváth József, Kis József, Palovics János, Német Ottokár, Szitás István, Szitás József, Kovács Lajos; alsó sorban Héjjas Lilla, Miklós Irén, Szabó Ilona, Pásztor Mária, Kurucz Ilona, Hohn Éva, Váradi Katalin, Almási Joli, Huszár Mária, Lődör Erzsébet, Újlaky Katalin, Takács Ildikó.

Olvasói fotó

Tamás a színpadon

Kecelről Flaisz Jánosné 45 éve hűséges olvasónk, és nagyon kedveli a régi fotókat. Egy számára nagyon szép emléket osztana meg. A kép 1990-ben készült a kiskőrösi művelődési házban, egy szalagavató ünnepségen. Fia, Tamás szólóban adott elő egy népdalt citerán. A közelmúltban elhunyt, közismert tévés riporter, a kiskőrösi Murányi László készítette Tamással a riportot. A család ma is szívesen megnézi a felvételt.