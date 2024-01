Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Disznóvágás

Páhiról Andrássy Gyula egy régi disznóvágás emlékét idézné fel ezzel a régi több évtizedes fotóval. Négyen voltak testvérek: István, Jenő, Aranka és Gyula. A disznóvágás is családi eseménynek számított, így gyakran valamennyien részt vettek rajta, házastársaikkal együtt.

Galyatető

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona 1963-ba kalauzolná el a régi fotó kedvelőit. Férjével Galyatetőn teleltek, ahol egy kedves házaspárral megismerkedtek. Sok közös fotó készült róluk. A felvételen a Bujdosó házaspár látható és a baráti pár hölgy tagja. Nagyon jól érezték magukat.

Katona élet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy régi katonai fényképet mutatna be. A két világháború között a Magyar Királyi 5. Honvéd Tüzérosztály Kecskemétre települt a Rudolf laktanyába. A fényképen a kecskeméti tüzérek láthatók egy gyakorlat szünetében 1940 körül.

Iskolás emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi, 80-as évekbeli fotóval kedveskedne az ágasi nosztalgiázóknak. Egy iskolai rendezvényt örökített meg a felvétel a Fegyveres Erők Napja alkalmából. A diákok örömmel fogadták a katonákat.

50 év

Kecskemétről Horváth József régi iskolás fotójával nosztalgiázna. 1973-ban végeztek a Jókai Mór Általános Iskolában. 2023-ban találkoztak először, 50 év után. Egykoron 23-an jártak az osztályba, sajnos hárman már nem élnek. A képen láthatók: felső sorban Horzicki Imre, Petromán Gyula, Polgár Tibor, Horváth József, Kis József, Palovics János, Német Ottokár, Szitás István, Szitás József, Kovács Lajos; alsó sorban Héjjas Lilla, Miklós Irén, Szabó Ilona, Pásztor Mária, Kurucz Ilona, Hohn Éva, Váradi Katalin, Almási Joli, Huszár Mária, Lődör Erzsébet, Újlaky Katalin, Takács Ildikó. (a fotóról egy osztálytársuk hiányzott). Osztályfőnökük Czégányné Mihala Mária volt, aki az 50 éves találkozón is részt vett

Farkas család

Kecskemétről a Farkas testvérek, József, Ilona és Pál egy gyermekkori közös képüket osztanák meg a nosztalgiázókkal. Izsákon éltek. A fotó az 1950-es évek közepén készült róluk. Szüleik, Farkas Pál és Ilona látható a fényképen a legnagyobb fiú, Pál, és az ikrek, József és Ilona körében.