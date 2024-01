Kecskemét 1 órája

Megtartotta idei jótékonysági bálját a megyei iparkamara – galériával

Az üzleti élet jótékonysági bálját rendezte meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BKMKIK) szombat este Kecskeméten. Akárcsak legutóbb, a mostani eseménynek is a Four Points by Sheraton Hotel és Konferenciaközpont adott helyet, amelyen csaknem kétszáz üzletember és közéleti személyiség vett részt hozzátartozóival.

A szálloda báltermében közel kétszáz vendég szórakozott Fotó: Bús Csaba

Az 1998 óta kétévente megrendezésre kerülő rendezvény bevételéből az Élethinta Közhasznú Alapítványt és az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa kecskeméti központját támogatják. A jótékonysági támogatás az idén 34 kortárs festőművész alkotásainak az aukciójával bővült. Az érkező vendégeket Gaál József megyei kamarai elnök és Sipos Zsolt, a BKMKIK titkára fogadta a bálterem előtt. A rendezvény 20 órakor kezdődött, Märcz Fruzsina, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze, egyben a bál háziasszonyának felvezetője után Gaál József megyei elnök köszöntötte a vendégeket. Hangsúlyozta, büszke arra, hogy a vármegyének ilyen gazdasága van, büszke arra, hogy olyan ipari, kereskedelmi, szolgáltatói vállalkozások vezetői tisztelték meg a bált, amelyek az üzleti élet kimagasló szereplői.

A megyei iparkamara a Sheratonba várta a vendégeket Fotók: Bús Csaba

A BKMKIK elnöke után Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere köszöntötte a bál résztvevőit. Azt kérte, hogy ezen az estén tegye mindenki félre a napi gondokat. Végül Märcz Fruzsina dr. Parragh Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos elnökét szólította a színpadra. Az ismert közéleti személyiség rövid beszédét egy kecskeméti szállóigével zárta: „Lássuk a medvét”. Ezt követően jó mulatást kívánt. Az est során fellépett a TanBorEn Trió és Felméri Péter humorista, a zenét a Koktél 4U zenekar szolgáltatta.

