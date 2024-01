A jelzett turistautak rendszerét a civil természetjáró mozgalmaknak köszönhetjük, amelyek már a 19. század vége óta – önkéntes munkával – a turistautak kialakításával bejárhatóvá tették Magyarországot, ezzel kirándulóhelyek százait hozták létre. Továbbá turistaházakat és kilátókat, pihenőhelyeket is építettek az erdei utak mentén. Az elődök tevékenységét ma is folytatják a lelkes utódok, bár azóta sok minden megváltozott. Egy dolog azonban nem: a természetjárók napjainkban is társadalmi munkában végzik tevékenységüket, amely több ezer kilométernyi úthálózat fenntartását jelenti. Mindezek koordinálását és megvalósítását a Magyar Természetjáró Szövetség végzi, valamint nyilvántartja a turistautak hálózatát, illetve szakmai ajánlásokat is kidolgoz. A természeti turizmust szolgáló jelentősebb turisztikai létesítmények létrehozói között jelen vannak a nemzetipark-igazgatóságok, az erdészetek, az önkormányzatok és sok egyéb más szervezet. Az aktív turizmus különböző formái egyre több embert vonzanak a természetbe. Ennek egyik lényeges alapeleme a turistautak hálózatának kialakítása, jelzésrendszerüknek folyamatos gondozása és felfestése.

Turistautak Lakitelek környékén.

– Visszatérve kiinduló témánkhoz a Tőserdőben és az Alpári-réten található turistautakat az ÉDOSZ-Kinizsi Természetbarát Sportegyesület aktivistái mérték fel és jelölték ki még 2022-ben a Kiskunsági Nemzeti Park részterületén az Igazgatóság egyetértésével és támogatásával. A piros vonalakkal történő áthúzás félrevezető lehet, mert az a turistaút megszűnésére vagy az útvonal megváltozására utalhat. Továbbá a szándékosan okozott cselekmény sokak áldozatos munkájának a lebecsülése. A megrongált jelzések helyreállítása a tavaszi időszakban várható – fogalmazott cikkében Tóth Endre, Kiskunsági Nemzeti Park főmunkatársa.