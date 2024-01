Pénteken a Ligetben a hazai németek kitelepítésének az emléknapján 11 órakor adnak műsort az iskola tanulói, szombaton a Pincelakat Borházban fellép a Szürke Verebek Jazzbandája. A jó hangulatot emeli egy borkóstolás is. Mendler Zoltán mutatja be pincészetének a borait. Jövő héten, január 26-án Márkvárt János mutatja be borait ugyancsak itt. Másnap, 27-én pedig Sváb Bált rendeznek a Teleházban.

Február első hetében sem fog unatkozni a közönség. Idén is disznótort rendeznek, ahogy ez történt tavaly is. Eddig már hét csapat nevezett be a versenybe. A helyieken kívül jönnek más településekről is a rendezvényre. A polgármester hangsúlyozta: idén április 13-án a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja keretében kiállítás is nyílik. A faluban ugyanis jó néhány családot a kitelepített svábok házaiban helyeztek el annak idején. Mindkét etnikumot alaposan megforgatta a történelem forgószele, emiatt is kötelessége az utódoknak emlékezniük és megőrizniük a szülők, nagyszülők történeteit, emlékeit.

Június 15-én negyedik alkalommal rendezik meg a Sváb Ételek Fesztiválját. Idén, ahogy tavaly is, öt alkalommal rendezik meg a Nyitott Pincék estjeit. A Főkáptalani és a Kis-soron várják a borkedvelőket a pincészetek, ahogy tavaly is. Augusztus 9-11. között a Falualapítók napját rendezik meg, október 5-én szüreti felvonulást tartanak. Ősszel pedig a Márton-nap kapcsán újból nyitnak a pincék.

A december pedig a klasszikus adventi ünnepléssel, közös karácsonnyal zárul. A császártöltési polgármester híportálunknak elmondta, hogy a rendezvényeik megújításán ötletelnek ezekben a napokban. Ha mindig ugyanazt látja a közönség akkor előbb-utóbb megunja a programokat.