Ezen felül idén innovációs különdíjat is átadtak, amelyet Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vehetett át szintén az MNB elnökétől. Matolcsy György hangsúlyozta, Wekerle Sándor azokat a gazdasági, pénzügyi, pénzügypolitikai reform programokat képviselte, amit „mi is próbálunk örökösökként képviselni” – számolt be a díjátadóról a nemzeti hírügynökség.

– Wekerle Sándor nevéhez egyebek mellett pénzreform fűződik, amely megalapozta az arany alapra való átállást, valamint adóreform, ami motorja volt az akkori gazdasági növekedésnek és a Kárpár-medence egységét biztosító közlekedési és iparfejlesztési reform is – idézte fel a jegybank elnöke.

Matolcsy György úgy vélte, Wekerle Sándor nem csupán egy pénzügyi szakember, hanem egy reneszánsz ember volt.

A mostani díjazottakra utalva kijelentette, mindhárman mentorok, nagyon kreatívak, innovatívak és reneszánsz emberek, akik kiváló munkával dolgoznak a nemzeti sikerért.

Lezsák Sándor, a nagydíj átvételét követően az MNB-nek boldog születésnapot, Matolcsy Györgynek pedig jó erőt kívánt az előtte álló feladatokhoz. Ugyanis Wekerle Sándor szemléletének is megfelelően nem problémák, hanem feladatok vannak – mondta.

Potápi Árpád János elmondta, hogy óriási megtiszteltetés számára, hogy elnyerte a Wekerle Sándor Kárpát-medencei Innovációs Különdíjat. Felidézte, hogy 2010 és 2014 között az Alaptörvénnyel, a nemzeti összetartozás törvényével olyan alapokat hoztak létre, amelyekre 2014-től lehetett építeni. Az ország gazdasági teljesítménye lehetőséget teremtett arra, hogy tegyenek a Kárpát-medence gazdasági egységének megteremtéséért.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A Wekerle-díj a gazdasági és pénzügyi ismeretterjesztés területén kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó szakemberek megbecsülését kívánja elismerni. A díjat tavaly kibővítették Kárpár-medencei Innovációs Különdíjjal, a junior kategóriában pedig 40 évre emelték a korhatárt. Utóbbi kettőnél a díjakat olyan kiváló szakemberek kaphatják, akiknek szakmai teljesítménye hatással van arra, hogy a Kárpát-medence egy erős gazdasági és tudásrégióvá váljon.