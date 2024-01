Az óév búcsúztatása Kiskőrösön olyan társasági esemény, amely több száz polgárt visz ki a főtérre, csábít be a művelődési házba. A világ legismertebb magyar költőjének a születésnapjára emlékeznek ilyenkor a helyi lakosok. Minden évben különleges műsort ad elő két alkalommal a helyi színtársulat, a polgármester pedig névre szóló Petőfi-kötettel köszönti a költővel azonos napon született kicsiket.

Mint ismert, Petőfi Sándort 1823. január 1-én keresztelték meg a kiskőrösi evangélikus templomban. A valódi születési dátum az óév utolsó napjára tehető, ennek tiszteletére évek óta Petőfi Szilvesztert tartanak a kőrösi polgárok. A rendezvénysorozat ebédidőben kezdődött a helyi múzeumban, ahová tizenhárom család érkezett meg az egyéves gyermekeikkel, hogy átvegyék a város által erre az alkalomra kiadott különleges irodalmi köteteket.

Domonyi László polgármester üdvözölte a családokat, akik között voltak fővárosiak és dunántúliak is. Akik nem jöttek el, de jelezték az ajándék iránti igényeiket, azoknak a polgármesteri hivatal postázza ki január során a költő alkotásait tartalmazó köteteket.

A város vezetője beszédében kitért arra, hogy több mint két évtizede a szülőház előtti szilveszteri megemlékezésen a város mindenkori polgármestere fogadalmat tesz a Petőfi-billikommal, vagyis a fogadalmi serleggel.

Ez a fogadalom a kiskőrösi Petőfi-kultusz továbbéltetését szolgálja. 2002-ben az a szép fogadalom született, hogy a Magyarország területén január 1-jén, vagyis a költővel azonos napon született egyéves gyermekek sorszámozott, névre szóló, kereskedelmi forgalomban nem kapható Petőfi Sándor összes versei című kötetet kapnak Kiskőrös várostól ajándékba. Ez a szép hagyomány több mint 20 éve folyamatosan megvalósul, eddig több ezer kötet talált gazdára, és felnőtt egy egész generáció, akinek ilyen különleges könyve lehet a polcán. 2023-ban 187 gyermek született január 1-jén, így ennyi újszülött kapja meg a kötetet.

A felvételen azok a családok, akik átvették a Petőfi Sándor műveit tartalmazó köteteket Kiskőrösön

Fotó: Barta Zsolt

A rendezvény után 14 órakor a Szilveszter Társulat tartott főpróbát a művelődési ház színháztermében, ahol telt házas közönségnek adták elő Szigligeti Ede Nőuralom című darabját. A komédiát este másodjára is bemutatta a társulat. (A nagy érdeklődésnek köszönhetően január 5-én is láthatja a közönség a darabot.) A rendezvény azért is volt izgalmas, mert Hunyadi Edit, a főszereplő megfázott, s betegen játszott. Ugyanakkor remekül helytállt a kétórás fellépések során.