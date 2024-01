Egyre népszerűbb a vízkereszt napi jeges fürdőzés, ami az észak-európai országok közül néhány helyen igazi ünnepnek számít, az ortodox helyeken vallási szertartást jelent a mínuszokban való merülés, másutt bolondozást, jókedvű közösségi együttlétet.

A kiskunhalasi Bajtai András és a kecskeméti Kuti Zoltán Kunfehértóra hívta az ismerőseit január 6-án, ahol a tó körüli séta mellett megmártóztak a vízben is. Jól lehet, az enyhe időnek köszönhetően nem kellett jeget vágni, hogy a vízbe menjenek, azonban az alig egy-két fokos vízbe így is csak a legbátrabbak merészkedtek. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni Kunfehértón is a jeges fürdőzésnek is, azt remélik, hogy jövőre már többen fognak csatlakozni hozzájuk.