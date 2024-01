Látogatás 1 órája

Közel 30 éve Halasra látogatott Frigyes, leendő dán király: karikás ostort kapott ajándékba

Rendkívüli hírként számolt be róla az óév utolsó napján a Magyar Nemzet, hogy 52 év után távozik a trónról a dán királynő. II. Margit, december 31-én újévi beszédében váratlanul jelentette be élő adásban, hogy lemond idősebb fia, Frigyes trónörökös javára. A most 55 éves koronaherceg neve ismerősen csenghet sok kiskunhalasi számára, a trónörökös közel 26 évvel ezelőtt ugyanis magyarországi tartózkodása során egy villámlátogatás keretében Kiskunhalason is járt, ahol a határőrség lovas bázisán egy lovasbemutatót nézett meg. A dán királyfi, a puszta tízes hajtójától, Szegedi Gábortól egy karikás ostort is kapott ajándékba.

Pozsgai Ákos Pozsgai Ákos

Frederik dán koronaherceg, a Dán Királyság trónörököse 1998. szeptember 3-án Kiskunhalason tett látogatást Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

„Úgy döntöttem, hogy most van itt az ideje. 2024. január 14-én – 52 évvel azután, hogy szeretett apám utóda lettem – lemondok Dánia királynői posztjáról. A trónt fiamra, Frigyes koronahercegre hagyom” – jelentette be újévi köszönőjében a 83 éves királynő, aki 1972-ben lépett trónra, II. Erzsébet brit királynő 2022 szeptemberi elhunyta után a legrégebb óta trónon lévő európai uralkodó volt. A királynőt a most 55 éves Frigyes követi a trónon, 1995-ben szerzett diplomát az Aarhusi Egyetemen politikatudományból. Egyetemi évei alatt tanult az Egyesült Államokban, a Harvardon is, ahol Frederik Henriksen álnéven iratkozott be. Ő lesz az első dán király, aki egyetemi tanulmányokat végzett − írta róla a BBC. Később a dán haditengerészetnél szolgált és akárcsak III. Károly brit király, a környezetvédelem szenvedélyes elkötelezettje. Sajtóinformációk szerint a brit királyi hagyományoktól eltérően Frigyes koronaherceg számára nem lesz hivatalos megkoronázási ceremónia. Ehelyett a nagy napon majd a koppenhágai Amalienborg kastélyból jelentik be trónra lépését. Frigyes koronaherceget, a leendő dán királyt sokan láthatták Kiskunhalason közel 26 évvel ezelőtt, amikor 1998. szeptember 3-án a városba látogatott. A dán királyfi Halason címmel számolt be a trónörökös kiskunhalasi látogatásáról a Petőfi Népe akkori száma címlapon. A tudósítás szerint Göncz Árpád köztársasági elnök meghívására érkezett háromnapos magyarországi látogatásra Frederik dán koronaherceg, a Dán Királyság trónörököse. Az akkor harmincéves királyfi néhány vidéki helyszín között Kiskunhalason is villámlátogatást tett. A beszámoló szerint a trónörökös és népes kísérete Szolnokról helikopterrel érkezett a halasi sportpályára. Halasiak százai voltak kíváncsiak az eseményre, de csak távolról szemlélhették a dán küldöttséget. A konvoj onnan a Határőrség halasi lovasiskolájába hajtatott, ahol rövid tájékoztató hangzott el a fegyveres testületről. A lap tudósítása szerint a tengerész díszegyenruhában öltözött herceget ezután kettes fogattal szállították a lovaspálya dísztribünjéhez, ahol megtekintette a határőr lovasok bemutatóját. – A puszta tízes hajtója, Szegedi Gábor százados a bemutatója végén egy karikás ostorral ajándékozta meg a dán herceget – emelte ki cikkében a Petőfi Népe helyszíni tudósítója. A Halason elfogyasztott ebéd után Frederik herceg és kísérete Pécsre repült tovább, ahol látogatást tett az SFOR pécsi Északi Dandárjánál, és találkozott a dán kontingens tagjaival. Frederik dán koronaherceg, a Dán Királyság trónörököse népes kíséretével Szolnokról helikopterrel érkezett a halasi sportpályára

Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel Bács-Kiskunban több uralkodóház tagjai is jártak már II. Erzsébet néhai brit királynő és férje, a néhai Fülöp herceg 1993-ban tettek látogatást Kecskeméten és Bugacon. 2009 májusában pedig a Magyarországra érkező Akisino herceg és felesége, Akisino hercegnő, illetve kíséretük látogatott el Kecskemétre, Bugacra és Kiskunhalasra. Akihito japán császár másodszülött fia a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok felvételének 140., és újbóli felvételének 50. évfordulója alkalmából megvalósuló jubileumi év fővédnökeként kereste fel Magyarországot. Akisino japán koronaherceg a halasi Csipkeházban

Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!