A nosztalgiázáshoz a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban megjelent múltidéző írásunkat vettük alapul. A kort megidéző régi képeslapok Sebestyén Imre képeslapgyűjtő hagyatékából származnak.

Korábbi írásainkban arról szóltunk, hogy milyen építőanyagokat használtak, kik voltak az építőszakma kiválóságai. Juhász István Kecskemét város építéstörténete című könyve segítségével ezúttal az építőszakmán belül is a művészi kovácsolás mestereit és munkáikat szeretnénk ismertetni.

Bár Kecskemét nem büszkélkedhet az ország legnagyobb kovácsoltvas emlékeivel, de így is szép számban mutathatunk be olyan épületeket, ahol még ma is láthatjuk a korabeli munkákat. Stílusuk mindig az adott épülethez igazodik. Kecskemétet érintően a művészi kovácsolás mestereinek felsorolását Mátyási Márton kovácsmesterrel kezdhetjük, akinek 1780-ban a Nagytemplom tűzőrkarzatának szép kidolgozású korlátait köszönhette a város lakossága. Ezt azonban a templom felújításakor, 100 évvel később, az 1880-as évek elején lecseréltek Szabó László műlakatos munkáira. Vég János nevéhez is egy köztéri alkotást fűzhetünk: 1800-ban készítette el a Szentháromság-szobor belső balusztrádjának (bábos korlát) kétszárnyú rácsos kapuját.

A Nagytemplomnál is sok szép kovácsmunkát láthatunk

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Sokfelé látható a Tiringer-féle kapu

Tiringer Ferenc neve már sokak számára lehet ismert, a városban ma is több Tiringer-féle kapu található. A szakma aranykoszorús mestere 1907 és 1947 között tevékenykedett, munkáinak jelentős részét a neobarokk stílusirányzat határozta meg. A dús fantáziával megáldott szakember művészi kovácsolású lakatosmunkákat végzett az Újkollégiumnál, a Katona-gimnáziumnál, a Szentháromság-temetőnél. Ez utóbbit a Küküllő utca felől építették be, mérete monumentális, 4x4 méter volt. Ezt is, valamint a temető más, Tiringer-féle kisebb kapuit a Piaristák kerítésébe építették be a temetőrész 1964-66. évi exhumálása után. Ma is megtekinthető viszont a Barátok temploma előtti kerítés kapuja, mely szintén Tiringer munkája 1931-ből.

Nevéhez fűződnek még az Országos Tanítói Árvaház, a Piarista Gimnázium, a Kálvin téri régi posta, a Széktófürdő, a Katona József Múzeum lakatosmunkái, valamint ezeken túl a László Károly, a Nagykőrösi és a Katona József utcában több ház ablak- és kapurácsa. A temetőkhöz visszatérve több sírhelyen, sírkerítésen hagyta ott a keze nyomát, többek között a református temetőben és a Szentháromság temetőben.

Reismann Márton: a kovácsművészet másik mestere

Kecskemét kovácsművészetének másik magasan kvalifikált mestere Reismann Márton volt, aki 1892-ben Bezdán községből került a városba. Tiringerhez hasonlóan a legtöbbet foglalkoztatott mesterré vált. Műhelyéből kerültek ki a mai ifjúsági otthon erkélyrácsai, lépcsőkorlátai, a Cifrapalota kovácsmunkái, a megyei bíróság lépcsőkorlátai, ablakrácsai, kupoladíszrácsai, lámpái, a Zrínyi iskola kovácsmunkái, valamint a Rákóczi úton az egykori Leszámítoló Bank művészi kovácsolású munkái. Bérházak erkélyrácsain is dolgozott, például a Nagykőrösi, a Wesselényi, a Rákóczi utcában.

Reismann szintén munkálkodott temetőkben: a Szentháromság temetőben a Farkas-kápolna kovácsmunkái, míg az izraelita temetőben egy sírhely őrzi keze munkáját. Végezetül a Batthyány utca elején az egykori Osztrák–Magyar Bank kovácsművészeti alkotásait is Reismann nevéhez köthetjük, igaz, ezen munkálatokat a helyi Gyulai Károly műlakatossal közösen végezte el.

A városházán is láthatók kovácsoltvas remekek

A vasművesség helyi mestere volt Pintér Antal is, akit a Kecskemét Vidéki Iparkiállításon aranyéremmel tüntettek ki. Sok munkája nem ismert, de ő készítette el az ifjúsági otthon berendezési lakatos munkáit, például a csillárokat, falikarokat, illetve Lestár Péter és Muraközy János sírrácsait. Budapesti alkotóhoz köthetők viszont a városháza kovácsremekei, például a díszterem csillárjának falikarjai.

Működtek vasszerkezeti üzemek is, ahol az épületekhez szükséges tetőszerkezeteket, rácsos tartókat, vasportálokat, nyílászárókat készítették el.