– Az elmúlt hónapok sikeres előkészületeit követően indult el a város közigazgatási területén a közvilágítás korszerűsítése. A fejlesztést a nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft-vel megkötött tíz éves időtartamú közvilágítás üzemeltetési, karbantartási szerződés keretében valósítjuk meg. A beruházás során 686 darab hagyományos lámpatestet új LED-es, autonóm fényáram szabályozással ellátott közvilágítási lámpatestekre cseréljük le a település teljes területén. A LED-es lámpatestek a jelenlegiekhez képest negyvenszázalékos energiafelvétellel működnek, így jelentős energia-megtakarítás érhető el a fejlesztés eredményeként.

A munkálatokat a cég által megbízott vállalkozók végzik utcáról-utcára haladva úgy, hogy a felszerelt új lámpatesteket azonnal be is kapcsolják. Az este folyamán így már az új lámpatestek fognak világítani. A kivitelezés várhatóan március közepén fejeződik be. Az új lámpatestekkel energiatakarékosabban, és reményeink szerint kevesebb meghibásodással működik a jövőben a közvilágítás településünkön – mondta el a baon.hu érdeklődésére dr. Kelemen Márk polgármester.

Az önkormányzat saját erőből valósítja meg a közösségi közlekedést szolgáló buszmegállók fejlesztését.

– Elsőként a Zrínyi utcai buszmegállók korszerűsítése készül el, az indulási oldalon új fedett buszváró és kerékpártárolók kerülnek elhelyezése. Az indulási és az érkezési oldalon kiépül a gyalogos járda összeköttetés is. Ezt követően a Szabadság utcai buszmegállók rekonstrukciója, gyalogos járda összeköttetése történik meg, az induló oldalon pedig kerékpártárolót helyeznek el a szakemberek. A harmadik ütemben a Fő utca központi, egészségház előtti buszváró peronjának átépítése készül el. Ezek után következik a meglévő fa buszvárók felújítása, festése. A munkálatok a festés kivételével terveink szerint február első felében fejeződnek be. A központi nagy buszmegálló és a körülötte lévő tér átfogó rekonstrukcióját, bővítését, nyilvános illemhely kialakításával együtt, pályázati forrásból kívánjuk a közeljövőben megvalósítani – tette hozzá dr. Kelemen Márk.