A Kecskeméti Vadaskert melletti téren hat órától fogadták az érdeklődőket. A vidám eseményre azonban nemcsak a városrészben élőket várták, bárkit szívesen megkínáltak az ízletes disznóságokból. A sátrakban más-más mozzanatok zajlottak a disznó feldolgozásához kapcsolódóan.

Baracsi Klára Klaudia, a Műkertvárosért Együtt Egyesület elnöke elmondta, azért hívták életre a disznótort egy évvel ezelőtt, hogy a fiatalok is megtapasztalják, átéljék a régi korok disznótori hangulatát. Pozitív fogadtatásra talált a kezdeményezés, így idén is megrendezték. A 220 kilós sertést az egyesület saját pénzből vásárolta meg, de több vállalkozás is melléjük állt, támogatták a rendezvény megtartását.

A hurka, a kolbász, a sült hús, a töpörtyű és a sült vér mellett pörkölt, illetve húsleves is készült a nap folyamán. Baracsi Klára végül hozzátette: a Műkertvárosban nagyon jó a közösség. Erre az évre kilenc programot szerveznek, melynek nyitó eseménye ez a disznótor. Lesz például közös szemétszedés, családi nap. A legtöbb programjuknak a Vadaskert melletti terület ad helyet, a létesítménnyel is nagyon jó kapcsolatot ápolnak.

Az egyesület tagjai örömmel köszöntötték körükben az éppen születésnapját ünneplő Lévai Jánosnét, a városrészt önkormányzati képviselőjét. Lévai Jánosné gratulált az egyesületnek a kiváló szervezésért, a program megvalósításáért. Kifejtette: mindig örömmel vesz részt a műkertvárosi közösségi rendezvényeken. Különösen fontosak számára, mert ilyenkor a városrészben élők – kötetlen hangulatban – sokkal nyitottabbak irányába, megosztják vele gondolataikat, problémáikat. Emellett a városrész azért is közel áll hozzá, mert fiatal házasként családjával néhány évig a Műkertvárosban laktak.

A képviselőnő elárulta: nagyon szereti a hagyományőrző programokat. Ez a disznótor is felelevenítette benne gyermekkora disznótorait. Páhin nőtt fel, ahol a nagyszülei még szalmán pörzsölték a disznót. Jó ötletnek tartja, hogy a mai, fiatalabb generációnak is megmutassák, hogyan éltek régen a családok. A disznótorok régen a családi összetartásról, szeretetről, barátságról is szóltak, melynek hangulata a műkertvárosiak körében is érezhető.