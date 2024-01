Zsúfolásig telt a Petőfi Sándor Városi Könyvtár nagyterme a kiállítás megnyitóján. A megjelent vendégeket Vargáné Rácz Judit, a jubileumi programsorozat háziasszonya köszöntötte. Elmondta, idén ünnepli várossá nyilvánításának 250 éves évfordulóját Kiskunfélegyháza.

− Bár a történelem folyamán nehezebb és sikeresebb időszakok váltották egymást, de büszkeséggel mondhatjuk, hogy Kiskunfélegyháza egy fejlődő, az új lehetőségekre nyitott élhető várossá nőtte ki magát – fogalmazott Vargáné Rácz Judit, aki munkatársként, barátként méltatta a kiállító fotográfust. Hangsúlyozta, Görög Anita a kiállítással és személyes példájával is azt bizonyítja, hogy soha nem késő újat tanulni, önbizalmunkat, önbecsülésünket fejleszteni azzal, hogy merünk nagyot álmodni és nem félünk azt megvalósítani.

Elhangzott az is, hogy Görög Anita 2017-ben kezdett el fotózni, először csak gyermekeiről, családjáról készített képeket. Később érezte azt, hogy ki tudna teljesedni ebben a hobbiban. A kezdeti fotók azt igazolták, hogy a sokszínű művészeti ágban megtalálta önmagát. A sok pozitív visszajelzés által érett meg benne a gondolat, hogy szakmailag érdemes fejlődni ebben a tevékenységben. Sikerélményeinek hatására fantáziája újra és újra szárnyra kapott. Ötleteinek szinte kifogyhatatlan tárházával fejlesztette tökéletesre a megálmodott képeket. Járta rendíthetetlenül a vágyott sikerhez vezető, de még sok tapasztalással és tanulással kikövezett utat, amelyen a legnagyobb támasza a családja volt.

Görög Anita először egy alaptanfolyamon ismerkedett meg a mesterség alapelveivel, a géphasználat szabályaival, majd 2019-ben sikeres fotográfus képesítést szerzett. A természetfotózást is szeretettel űzte, hiszen a természet szépségei mindig is magával ragadták. De rendszeresen alkotott tárgy és csendélet témákban is. Időről időre megmérettette magát különböző fotós csoportokban, ahol képek gyakran nyerték el a szakma és a közönség tetszését.

Kiskunfélegyházát a 2019-ben a Zöldváros projekt első tulipánvirágzásakor kezdte el aprólékosabban dokumentálni képekben. Tulipános fotói azóta nagyon sok felületen hirdetik a város szépségét. A fények és az évszakok színeinek tudatos használatával hétköznapinak tűnő városképeket, élethelyzeteket fotóz meg a rá jellemző letisztult, de romantikus jelleggel. Emberábrázolás jellegű fotóin a természetesség, az őszinte érzelmek tükröződnek vissza.

A kiállításon látható fotók a várossá nyilvánítás 250. évfordulójára elkészült ünnepi képeskönyvből kerültek ki, melynek bemutatója február 2-án, lesz a városháza dísztermében. Anita nem elsősorban a könyv fotósának tartja magát, hanem az egész könyv projektmenedzserének, hiszen a szívét-lelkét beletette a kétéves alkotó, tervező, szervező munkába. Anita azon szerencsés kevesek egyike, aki munkahelyén is kiteljesedhet alkotótevékenységében. Munkájának, törekvéseinek elismerései is talán ez a kiállítás és az ünnepi képeskönyvben való szerepvállalása.